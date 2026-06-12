Убијен новинар који је извјештавао о криминалу, новинарка отета

Аутор:АТВ
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Мексички новинар који је извјештавао о криминалу убијен је, док је једна новинарка отета у истом региону Мексика и у току је потрага за њом, преноси данас Си-Би-Ес њуз.
Новинар Луис Анхел Лопез Валдез је већ раније добијао пријетње због свог извјештавања, а локалне власти су предузеле мјере да га заштите, објавио је на друштвеним мрежама лист "Вангардија", за који је он радио.
"Лопез Валдез је убијен рано у четвртак ујутро у граду Поза Рика, након што су га пресрели наоружани људи док је возио", наводи се у чланку објављеном на веб страници листа, који је позвао да смрт репортера не прође некажњено и да починиоци буду приведени правди.
У међувремену, наставља се потрага за новинарком Роксаном Гузман, која је прошле недјеље отета из свог дома у истом региону у Веракрузу.
Снимци приказују наоружане нападаче како проваљују кроз улазна врата прије него што уђу у кућу и пријете Гузмановој, а њена судбина и даље није позната.
Канцеларија државног тужиоца Веракруза потврдила је да тужиоци, форензички стручњаци и полицајци трагају за новинарком.
Мексичка предсједница Клаудија Шејнбаум изјавила је да се случајем баве и савезне и државне власти.
Источну приобалну државу Веракруз погађа насиље повезано са дрогом и сматра се посебно ризичним регионом за новинаре, пренио је Танјуг.
Мексико је једна од најопаснијих земаља на свијету за бављење новинарством, показују подаци организације Репортери без граница.
У извјештају објављеном у децембру прошле године, наводи се да је најмање девет новинара убијено 2025. у Мексику, који је прошле године био друга најопаснија земља на свијету за репортере.
Најсмртоноснија година за новинаре у Мексику била је 2022, када се догодило 13 убистава, навео је Комитет за заштиту новинара.
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