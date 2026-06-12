Ухапшен због навођења на проституцију

Аутор:АТВ
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Полиција у Живиницама ухапсила је Н.М. због навођења на проституцију, саопштено је из МУП-а Тузланског кантона.
"Истражиоци Одјељења за борбу против организованог и компјутерског криминалитета Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП ТК-а, су након предузимања оперативних и криминалистичко истражних радњи, у сарадњи са полицијским службеницима Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Живинице, по налогу дежурног кантоналног тужиоца, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело из члана 210. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине - Навођење на проституцију, дана 12.6.2026. године одузели слободу лицу Н.М. (1994) из Живиница", наводе из полиције.
Како наводе из МУП-а ТК, лице ће бити предато у даљу надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.
"Након окончања потребних истражних радњи које су проведене такође по налогу дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, над лицем Н.М. ће бити спроведена криминалистичка обрада, те ће исто уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу, у законском року, сходно одредбама Закона о кривичном поступку ФБиХ бити предато у даљу надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона", наводе из полиције.
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