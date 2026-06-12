Бик убио мушкарца на фарми у Србији

Аутор:АТВ
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У Горњем Таванкуту (Бачка), мушкарца је на фарми ударио бик, након чега је преминуо.
Несрећа се догодила 11. јуна око 11 часова, речено је за Танјуг данас у Полицијској управи у Суботици.
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О догађају је обавештено Основно јавно тузилаштво у Суботици.
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