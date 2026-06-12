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Бик убио мушкарца на фарми у Србији

Аутор:

АТВ
12.06.2026 14:37

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Бик убио мушкарца на фарми у Србији
Фото: Pexels.com

У Горњем Таванкуту (Бачка), мушкарца је на фарми ударио бик, након чега је преминуо.

Несрећа се догодила 11. јуна око 11 часова, речено је за Танјуг данас у Полицијској управи у Суботици.

policija hrvatska

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О догађају је обавештено Основно јавно тузилаштво у Суботици.

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Тагови :

Србија

бик убио мушкарца

несрећа

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