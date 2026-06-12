Послије осам година ослобођени оптужени у предметима ”Фокус” и ”Требевић”

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружни суд у Источном Сарајеву изрекао је ослобађајућу пресуду Славиши Бартули и другим оптуженима за трговину наркотицима, у предметима ”Фокус” и ”Требевић”.
Ради се о полицијским акцијама које су спроведене прије више од осам година...
Осим Бартуле оптужбе су ослобођени Миленко Самарџић, Муамер Хаџић, Срђан Пржуљ, Велимир Поњарац, Владимир Мачар, Дејан Марковић и Јована Бартула, која је оптужена за помагање у трговини дрогом.
Како је саопштио Окружни суд у Источном Сарајеву током поступка тужилаштво није доказало да су починили кривична дјела која су им стављена на терет.
Према наводима оптужнице они су, као група, од фебруара до маја 2018. године набављали, држали, препакивали, нудили на продају и продавали марихуану, хероин и кокаин. У оптужници се наводи да су дрогу продавали већем броју купаца у Источном Сарајеву, Зворнику, Сокоцу и другим општинама у Републици Српској. Продају су договарали у међусобним телефонским разговорима или СМС комуникацији, прецизирајући количину, цијену, начин и мјесто размјене.
Група је ухапшена у акцијама ”Фокус” и ”Требевић” које је у мају 2018. године спровео МУП Републике Српске. Ухапшено је укупно 19 особа и извршени су претреси на 21 локацији у којима је заплијењено око пола килограма хероина, те мање количине марихуане и кокаина и око 30.000 паклица цигарета без акцизне маркице.
Вијести
U toku akcije "Fokus" i "Trebević", uhapšeno 19 lica
Одлуком суд оптужени су ослбођени плаћања трошкова поступка, који падају на терет буџета Републике Српске. Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
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