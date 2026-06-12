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Послије осам година ослобођени оптужени у предметима ”Фокус” и ”Требевић”

Аутор:

Огњен Матавуљ
12.06.2026 11:58

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Послије осам година ослобођени оптужени у предметима ”Фокус” и ”Требевић”

Окружни суд у Источном Сарајеву изрекао је ослобађајућу пресуду Славиши Бартули и другим оптуженима за трговину наркотицима, у предметима ”Фокус” и ”Требевић”.

Ради се о полицијским акцијама које су спроведене прије више од осам година...

Кривица није доказана

Осим Бартуле оптужбе су ослобођени Миленко Самарџић, Муамер Хаџић, Срђан Пржуљ, Велимир Поњарац, Владимир Мачар, Дејан Марковић и Јована Бартула, која је оптужена за помагање у трговини дрогом.

Како је саопштио Окружни суд у Источном Сарајеву током поступка тужилаштво није доказало да су починили кривична дјела која су им стављена на терет.

Шта се наводило у оптужници?

Према наводима оптужнице они су, као група, од фебруара до маја 2018. године набављали, држали, препакивали, нудили на продају и продавали марихуану, хероин и кокаин. У оптужници се наводи да су дрогу продавали већем броју купаца у Источном Сарајеву, Зворнику, Сокоцу и другим општинама у Републици Српској. Продају су договарали у међусобним телефонским разговорима или СМС комуникацији, прецизирајући количину, цијену, начин и мјесто размјене.

У акцијама ухапшено 19 особа

Група је ухапшена у акцијама ”Фокус” и ”Требевић” које је у мају 2018. године спровео МУП Републике Српске. Ухапшено је укупно 19 особа и извршени су претреси на 21 локацији у којима је заплијењено око пола килограма хероина, те мање количине марихуане и кокаина и око 30.000 паклица цигарета без акцизне маркице.

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U toku akcije "Fokus" i "Trebević", uhapšeno 19 lica

Одлуком суд оптужени су ослбођени плаћања трошкова поступка, који падају на терет буџета Републике Српске. Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ослобађајућа пресуда

пресуда

трговина дрогом

Окружни суд Источно Сарајево

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