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Пијана дјевојка напала полицајца и повриједила га

Аутор:

АТВ
12.06.2026 10:19

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Пијана дјевојка напала полицајца и повриједила га
Фото: АТВ БЛ

Пијана 33-годишња дјевојка ухапшена је ноћас у Сарајеву након што је напала и повриједила полицајца.

"Полицијски службеници ПУ Илиџа лишили су слободе И.П., рођена 1993. године у Тузли, настањена у Сарајеву, због постојања основа сумње да је починила кривично дјело Напад на службену особу у вршењу послова сигурности", саопштено је из МУП-а Кантона Сарајево.

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Приликом полицијске интервенције дјевојка је физички напала полицијског службеника и нанијела му лакше тјелесне повреде.

"Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а осумњичена је предата у Просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а Кантона Сарајево", додаје се у саопштењу.

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Полиција

напад на полицију

Сарајево

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