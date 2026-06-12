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Тинејџер страдао док је чистио оружје: Трагедија у Новом Пазару

Аутор:

АТВ
12.06.2026 08:35

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Тинејџер страдао док је чистио оружје: Трагедија у Новом Пазару
Фото: Unsplash

Тинејџер С. Е. из Новог Пазара (17) страдао је у селу Шкријеље код Тутина. Трагедија се догодила када је током чишћења ловачке пушке дошло до њеног опаљења.

Према доступним информацијама, младић је чистио ловачку пушку када је, из за сада неутврђених разлога, оружје опалило. Пројектил га је погодио директно, а задобијене повреде биле су кобне.

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Околности под којима је дошло до несреће биће предмет даље истраге надлежних органа.Настрадали младић С. Е. је био члан ловачке заједнице из Новог Пазара, преноси Б92.

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Тагови :

Самоубиство

Нови Пазар

тинејџери

Страдао младић

Црна хроника

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