Тинејџер страдао док је чистио оружје: Трагедија у Новом Пазару

Аутор:АТВ
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Тинејџер С. Е. из Новог Пазара (17) страдао је у селу Шкријеље код Тутина. Трагедија се догодила када је током чишћења ловачке пушке дошло до њеног опаљења.
Према доступним информацијама, младић је чистио ловачку пушку када је, из за сада неутврђених разлога, оружје опалило. Пројектил га је погодио директно, а задобијене повреде биле су кобне.
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Седамнаестогодишњак је подлегао повредама насталим усљед рањавања.
Околности под којима је дошло до несреће биће предмет даље истраге надлежних органа.Настрадали младић С. Е. је био члан ловачке заједнице из Новог Пазара, преноси Б92.
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