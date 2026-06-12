Хрватска уводи доживотну казну након бруталног убиства младића (19)?

Аутор:АТВ
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Хрватска планира да представи приједлоге за законске измјене, укључујући увођење доживотног затвора.
Како су јавили хрватски медији, очекује се да ће министар правде Дамир Хабијан сутра представити приједлоге за законске измјене у три правца.
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Иако детаљи још увијек нису познати, наводи се да је једна од кључних најављених промјена везана за увођење доживотног затвора.
Како пише Индекс.хр, потреба за строжим казнама појавила се након стравичног убиства Луке Миловца (19) у Дрнишу. Осумњичени за његово убиство је педесетогодишњи Кристијан Алексић, мушкарац који је раније био осуђиван за убиство.
Алексић се сумњичи да је испалио један хитац из пиштоља на тераси своје куће док му је Лука Миловац, који је радио као достављач, достављао пицу, а затим узео његов ранац са стварима и побјегао.
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Случај је изазвао бурну реакцију јавности у Хрватској јер је Алексић имао кривични досије, преноси Мондо.
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