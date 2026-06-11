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Потврђена пресуда: Балијагићу 40 година затвора

Аутор:

АТВ
11.06.2026 15:48

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Потврђена пресуда: Балијагићу 40 година затвора

Апелациони суд Црне Горе потврдио је пресуду Вишег суда у Бијелом Пољу којом је Алија Балијагић осуђен на 40 година затвора за убиство брата и сестре Маџгаљ док су у породичној кући гледали телевизију.

Према наводима оптужнице, злочин се догодио 25. октобра 2024. године, око 21.10 часова, када је Балијагић, са умишљајем и на подмукао начин, усмртио Јована и Миленку Маџгаљ.

Апелациони суд Црне Горе је одбио као неосновану жалбу браниоца Балијагића и потврдио пресуду Вишег суда, којом је оптужени проглашен кривим за кривично дјело тешко убиство у стицају са кривичним дјелом недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја и осуђен је на јединствену казну дуготрајног затвора у трајању од 40 година.

Суд је оцијенио да је првостепени суд правилно закључио у разлозима пресуде да ниједна чињеница везана за душевно стање оптуженог у вријеме извршења кривичног дјела не доводи у питање његову урачунљивост, преносе црногорски медији.

Првостепени суд је, како је наведено, посебно цијенио резултате судско-психијатријског вјештачења којим је утврђено да код оптуженог нису евидентирани знаци акутног нити хроничног душевног обољења, заосталог душевног развоја већ да се само манифестује душевни поремећај у виду дисоцијалног поремећаја личности са израженим нарцисоидним цртама.

Такође, додаје, манифестује се и одсуство емпатије и моралне инхибиције, али су код оптуженог очуване когнитивно-мнестичке и вољне психичке функције.

Оптужени је, према наводима тужилаштва, разбио прозор на кући и потом отворио ватру. Прво је усмртио Јована, а затим и Миленку, која је у међувремену успјела да позове полицију и пријави убиство брата.

Након тога је ушао у кућу, извршио преметачину у дневној и спаваћим собама, угасио свјетло и побјегао кроз исти прозор у правцу шуме.

Балијагић је ухапшен након скоро мјесец дана бјекства и интензивне потраге коју су водиле полиције Црне Горе и Србије, а пронађен је у селу код Прибоја, преноси Срна.

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Тагови :

Алија Балијагић

Црна Гора

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