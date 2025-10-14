Шокантна одбрана двоструког убице Алије Балијагића "Жену сам убио из хуманих разлога, да се не мучи"

Извор:
Блиц
14.10.2025
17:09
Коментари:0
У Вишем суду у Бијелом Пољу данас је послије скоро годину од двоструког убиства у Сокоцу, почело суђење Алији Балијагићу (64).
Он је, подсјетимо, 24. октобра 2024. године у бијелопољском селу, хицима из пушке убио брата и сестру, Јована и Миленку Маџгаљ, а затим данима бјежао од полиције. На крају је ухапшен у једном прибојском селу, у Србији, и испоручен Црној Гори.
Представник оштећене породице и брат убијених, Велибор Маџгаљ казао је да овде није ријеч о убиству већ о стрељању и да је за све крива полиција ОБ Бијело Поље и њихове сродничке везе, јер ни на који начин није спријечила да дође до злочина, те да је не само знала све о кретању наоружаног Балијагића, већ га је подстрекивала да ово направи.
Окривљени Бјелопољац Алија Балијагић казао је да брата и сестру Јована и Миленку Маџгаљ у селу Соколац не би убио да га нису испровоцирали, додајући да је у правцу сестре други хитац из пушке испалио из хуманих разлога, да се не мучи.
Он је то казао данас у Вишем суду у Бијелом Пољу пред којим одговара за двоструко убиство у селу Соколац 24. октобра прошле године, истакавши да не жели да поново да исказ пред судом и да остаје при оном код тужиоца, који је прочитан.
Истакао је да је пуцао споља кроз стакло прозора, куда је и ушао у кућу након убиства, додајући да није било никакве преметачине, да су то медијске шпекулације, већ да је само узео неку мајицу како би зауставио крварење.
– Маџгаље никад раније нисам познавао, срео нити видио.Данима сам се скривао од полиције јер сам знао да ме траже и крио се по напуштеним кућама, а мјештанима сам се представљао као ловац Драшковић. Тог предвечерја видио сам жену како граби неко лишће и мушкарца како стоји поред куће. Човјек ме дрско питао ‘шта тражиш овуда?’. Ја сам казао да сам ловац,а он ме питао гдје су ми онда керад ако сам ловац. Он ме је ословио са ‘џукело’ рекавши да идем да ме више не види туда. Толико сам био испровоциран да сам имао оружје пуцао бих исти час у њега јер тај човјек није имао никаквог разлога да се тако понаша према мени – казао је Балијагић, додајући да је отишао у шуму и вратио се када је пао мрак.
Објаснио је да је у Јована пуцао кроз стакло, након што је испод поставио један или два бетонска блока, али да није хтио да му пуца у леђа, већ да је сачекао да устане, па је пуцао бочно у њега.
– Жену не бих пуцао да није скочила и рекла ‘џукело, уби ми брата’ и пљунула ме у лице. Ни тада не бих пуцао да није позвала полицију. Након првог пуцња у груди, пуцао сам други пут из хуманих разлога, јер сам знао да би се само мучила – казао је Балијагић.
– Она није пала након првог хица, видио сам да је жива па сам одлучио да пуцам и други пут да се не муци – казао је Балијагић.
Поновио је да није знао ко су, да је за имена и сродство сазнао тек након што је ухапшен у Србији, те да није било никаквог разлога на националној основи, што му је приписивано. Појаснио је да да би прије убио четворицу која су га претукли, који су муслимани и поновио да му је жао што то није урадио.
Балијагић није желио да открије одакле му оружје, али је казао да је имао доста оружја које је набавио 20 дана раније, и да му је жао што није побио четворицу комшија који су га претукли и долазили око његове куће, иситчући да је полиција Одјељења безбједности Бијело Поље знала да их он чека да дођу.
Затражио је психијатријско посматрање истичући да је 32 године провео на робији, и да је вјероватно да не би пуцао да је био млађи. Осим тога затражио је да се открије чији је други ДНК нађен на чаури и ко су још два донатора ДНК материјала нађених на папирној марамици.
Представник оштећене породице и брат убијених Велибор Маџгаљ казао је да овдје није ријеч о убиству већ о стрељању и да је за све крива полиција ОБ Бијело Поље и њихове сродничке везе, јер ни на који начин није спријечила да дође до злочина, те да је не само знала све о кретању наоружаног Балијагића, већ га је подстрекивала да ово направи.
– Полицији су мјештани пријављивали кретање Балијагића, али нису ништа предузели. Могли су да спријече злочин јер је од 20. до 24. октобра било више дојава да се Балијагић креће тим селима наоружан. 21. или 22. октобра полиција га је ухватила и на један метар пустила да се удаљи у шуму. Пријављен је и да је био у кући Века Зејака и полицији су послате чак и његове фотографије – казао је он.
Указао је на бројне пропусте истраге, која је умјесто увече одрађена тек сутра дан, да је увиђајем умјесто тужитељке Вање Ракоњац руководио начелник Регионалног центра “Сјевер” Харис Ђурђевић, који је наређивао шта ће да се ради.
– Па су пропустили да примјете трагове крви на посуди од сира нађеној на прозору и фрижидеру одакле је Балијагић извукао посуду, затим на ладици поред кревета, поду и плафону, након чега је тужитељка тражила да се поврате и изузму трагове – рекао је он.
Маџгаљ је казао да исти полицајци коју су сарађивали са Балијагићем и данас раде у полицији.
Као веома симптоматично навео је податак да је одмах након убиства полиција знала да је његовог брата и сестру убио Алија Балијагић.
– Откуд су они то знали? Откуд та идеја, није било сумње ко их је побио, већ да их је он побио исто вече? – запитао се брат убијених, пишу Вијести.
Суђење Балијагићу који се суочава са казном од 40 година затвора за тешко убиство биће настављено 20. октобра.
Регион
2 седм0
Хроника
2 мј0
Регион
2 мј0
Хроника
3 мј0
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму