Жена повјеровала у примамљиву пословну понуду и остала без 12.500 евра

Извор:

Индекс

14.10.2025

14:19

Racunar Lap top
Фото: Pixabay

Полицијски службеници Полицијске управе Ријека запримили су пријаву 39-годишње хрватске држављанке, која је постала жртва интернетске преваре, изгубивши притом више од 12.500 евра.

Наивно је повјеровала у примамљиву понуду за рад од куће, али умјесто зараде, остала је без значајне уштеђевине, саопштила је ПУ приморско-горанска.

Све је почело прије три дана када се јавила на оглас компаниеј за посао од куће објављен на интернету. Убрзо ју је контактирала непозната особа која се представила као њена "менторка".

Објаснила јој је услове пословања према којима је требала уплаћивати одређене износе путем апликације инсталиране на моблини телефон. Та средства су јој се, наводно, требала вратити с додатним профитом након што одради једноставне задатке - писање рецензија за одјевне и друге предмете.

policija njemacka

Свијет

Стравичан призор у шуми: Пронађено тијело осмогодишњег дјечака

У само три дана, 39-годишњакиња је путем апликације уплатила више од 12.500 евра. Иако је марљиво одрадила све задане рецензије, обећана зарада никада није стигла, а уложен новац није јој враћен. Када је затражила поврат својих средстава, "пословни партнери" су од ње тражили додатну уплату од 7.800 евра како би могла наставити с "пословањем". Тада је схватила да је ријеч о превари и цијели случај пријавила полицији.

У току је криминалистичко истраживање с циљем утврђивања свих околности и идентитета починитеља. Полиција још једном позива грађане на изузетан опрез у пословању путем интернета и у комуникацији с непровјереним физичким и правним особама како не би постали жртве оваквих или сличних казнених дјела, пише Индекс.хр.

Интернет превара

