Стравичан призор у шуми: Пронађено тијело осмогодишњег дјечака

Извор:

Телеграф

14.10.2025

14:10

Фото: Pixabay

Стравично откриће код Клајн Упахла, западно од Гистрова у Њемачкој - током потраге за несталим осмогодишњим Фабијаном из Гистрова, јужно од Ростока, спасиоци су у шумовитом подручју пронашли тијело дјетета.

Према полицијским информацијама, ради се о особи коју тренутно траже, али је за коначну потврду потребна форензичка анализа.

Први је о томе извијестио Остсеевелле, који наводи да су током потраге за несталим осмогодишњаком спасиоци у шумовитом подручју пронашли тијело дјетета.

Према полицији, дјечакова мајка је нестанак дјетета пријавила прошлог петка увече. Наводно се није вратио кући у договорено вријеме.

Као резултат тога, бројне хитне службе данима су очајнички трагале за учеником основне школе у Гистрову и околини, у централном дијелу њемачке покрајине Мекленбург-Западна Поморавска. Само у понедјељак је ангажовано 200 полицајаца.

Према полицији, неколико паса трагача за лешевима независно је уочило тијело на језеру Инселзе, на периферији града, у понедјељак увече. У уторак су рониоци претраживали подручје близу обале, али нису ништа пронашли.

Истовремено, полиција је наставила да претражује шуме и напуштене куће у околини Гистрова.

