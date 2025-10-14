Познати ди-џеј оптужен за силовање најмање седам жена

Извор:
Б92
14.10.2025
13:32
Коментари:0
Ди-џеј Тим Вествуд оптужен је да је силовао и сексуално напао најмање седам жена.
Бивши ди-џеј на ББЦ Радију 1 и водитељ емисије "Pimp My Ride" Тим Вествуд оптужен је за сексуалне преступе над седам жена.
Република Српска
Ковачевић: Сарадња СНСД и ХДЗ је брана концептима који желе да БиХ буде кућа само Бошњака
Метрополитанска полиција је потврдила да оптужбе укључују четири тачке за силовање, девет тачака за непристојан напад и двије тачке за сексуални напад, између 1983. и 2016. године.
Вествуд (68), познат по емисији "Pimp My Ride" на МТВ-ју у Великој Британији и својој реп емисији на Радију 1, појавиће се пред Прекршајним судом у Вестминстеру у понедељак, 10. новембра, како би се суочио са оптужбама.
Ди-џеј је оптужен за непристојан напад на 17-годишњу дјевојку у Фулхаму, Лондон, 1983. године и непристојан напад на жену у двадесетим годинама у Воксхолу 1986. године.
Бања Лука
Васпитачи настављају генерални штрајк
Између 1995. и 1996. године, оптужен је за силовање и непристојно нападање жене која је у то вријеме имала између 17 и 18 година.
Вествуд се терети да је силовао и непристојно напао жену старости од 17 до 18 година између 2000. и 2001. године и силовао жену (20) 2010. године, а наводни злочини су се такође догодили у Лондону.
Даље је оптужен за сексуални напад на жену у двадесетим годинама у Страуду, Глостершир, 2010. године и сексуални напад на другу жену, такође у двадесетим годинама у области Финчли у Лондону 2016. године.
Свијет
Велика Британија издваја четири милиона фунти за сузбијање утицаја Москве на Балкану
Детектив надзорник Енди Ферфи из Метрополитанске полицијске службе рекао је: "Потребна је храброст да се иступи и пријаве овакве оптужбе. Жене које су то учиниле су нам указале повјерење и ми настављамо да им пружамо и сву расположиву подршку.
"Наша истрага је и даље отворена и охрабрујемо свакога ко је погођен овим случајем, или било кога ко има информације, да се јави и разговара са нама. Посвећени тим истражилаца доступан је путем е-поште на ЦИТ@мет.полице.ук".
"Сви извјештаји ће бити обрађени у најстрожој повјерљивости од стране специјализованих службеник", истакао је.
Хроника
Огласио се Стоматолошки факултет Сарајево о акцији "Коверта"
Лајонел Идан, главни крунски тужилац, рекао је: "Крунско тужилаштво је одлучило да гони Тима Вествуда за низ тешких сексуалних преступа. Наши тужиоци су утврдили да постоје довољни докази да се случај покрене пред судом и да је у јавном интересу покретање кривичног поступка.
"Крунско тужилаштво подсјећа све да су кривични поступци активни и да окривљени има право на правично суђење", рекао је Идан, а пренио Метро.
Вествуд је доминирао британском хип-хоп сценом 40 година и водио је реп емисију на ББЦ Радију 1 скоро двије деценије пре него што се пребацио на Цапитал Xтра 2013. године.
Хроника
Још једна тешка несрећа са смртним исходом у БиХ
2022. године, заједничка истрага листа Тхе Гуардиан и ББЦ-ја изнијела је на видјело низ оптужби за сексуално недолично понашање против Вествуда, које је он све снажно негирао.
Шест жена је проговорило о својим искуствима у документарцу емисије ББЦ Тхрее, "Злоупотреба моћи".
Управни одбор ББЦ-ја се раније извинио након рецензије у којој је наведено да корпорација "није предузела адекватне мјере" након што је сазнала за забринутост у вези са наводним понашањем хип-хоп ди-џеја.
Као одговор на оптужбе за сексуално злостављање, Вествуд је раније рекао да "снажно пориче све оптужбе за непримјерено понашање".
Свијет
Јасан став Кремља: Москва поздравља напоре Америке
Повукао се из своје емисије на Цапитал Xтра у априлу 2022. године.
Здравље
57 мин0
Хроника
59 мин0
Хроника
59 мин0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
06
13
55
13
53
13
51
13
48
Тренутно на програму