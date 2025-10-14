Logo

Познати ди-џеј оптужен за силовање најмање седам жена

14.10.2025

13:32

Ди-џеј Тим Вествуд оптужен је да је силовао и сексуално напао најмање седам жена.

Бивши ди-џеј на ББЦ Радију 1 и водитељ емисије "Pimp My Ride" Тим Вествуд оптужен је за сексуалне преступе над седам жена.

Метрополитанска полиција је потврдила да оптужбе укључују четири тачке за силовање, девет тачака за непристојан напад и двије тачке за сексуални напад, између 1983. и 2016. године.

Вествуд (68), познат по емисији "Pimp My Ride" на МТВ-ју у Великој Британији и својој реп емисији на Радију 1, појавиће се пред Прекршајним судом у Вестминстеру у понедељак, 10. новембра, како би се суочио са оптужбама.

Ди-џеј је оптужен за непристојан напад на 17-годишњу дјевојку у Фулхаму, Лондон, 1983. године и непристојан напад на жену у двадесетим годинама у Воксхолу 1986. године.

Између 1995. и 1996. године, оптужен је за силовање и непристојно нападање жене која је у то вријеме имала између 17 и 18 година.

Вествуд се терети да је силовао и непристојно напао жену старости од 17 до 18 година између 2000. и 2001. године и силовао жену (20) 2010. године, а наводни злочини су се такође догодили у Лондону.

Даље је оптужен за сексуални напад на жену у двадесетим годинама у Страуду, Глостершир, 2010. године и сексуални напад на другу жену, такође у двадесетим годинама у области Финчли у Лондону 2016. године.

Детектив надзорник Енди Ферфи из Метрополитанске полицијске службе рекао је: "Потребна је храброст да се иступи и пријаве овакве оптужбе. Жене које су то учиниле су нам указале повјерење и ми настављамо да им пружамо и сву расположиву подршку.

"Наша истрага је и даље отворена и охрабрујемо свакога ко је погођен овим случајем, или било кога ко има информације, да се јави и разговара са нама. Посвећени тим истражилаца доступан је путем е-поште на ЦИТ@мет.полице.ук".

"Сви извјештаји ће бити обрађени у најстрожој повјерљивости од стране специјализованих службеник", истакао је.

Лајонел Идан, главни крунски тужилац, рекао је: "Крунско тужилаштво је одлучило да гони Тима Вествуда за низ тешких сексуалних преступа. Наши тужиоци су утврдили да постоје довољни докази да се случај покрене пред судом и да је у јавном интересу покретање кривичног поступка.

"Крунско тужилаштво подсјећа све да су кривични поступци активни и да окривљени има право на правично суђење", рекао је Идан, а пренио Метро.

Вествуд је доминирао британском хип-хоп сценом 40 година и водио је реп емисију на ББЦ Радију 1 скоро двије деценије пре него што се пребацио на Цапитал Xтра 2013. године.

2022. године, заједничка истрага листа Тхе Гуардиан и ББЦ-ја изнијела је на видјело низ оптужби за сексуално недолично понашање против Вествуда, које је он све снажно негирао.

Шест жена је проговорило о својим искуствима у документарцу емисије ББЦ Тхрее, "Злоупотреба моћи".

Управни одбор ББЦ-ја се раније извинио након рецензије у којој је наведено да корпорација "није предузела адекватне мјере" након што је сазнала за забринутост у вези са наводним понашањем хип-хоп ди-џеја.

Као одговор на оптужбе за сексуално злостављање, Вествуд је раније рекао да "снажно пориче све оптужбе за непримјерено понашање".

Повукао се из своје емисије на Цапитал Xтра у априлу 2022. године.

