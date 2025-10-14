Васпитачи настављају генерални штрајк

Извор:
СРНА
14.10.2025
13:22
Коментари:0
Васпитачи у Центру за предшколско васпитање настављају генерални штрајк и минимални процес рада, а кренуће и у "стезање обруча" уколико се ништа ново не догоди до четвртка, 16. октобра, рекла је предсједник Синдикалне организације Слађана Мишић.
Мишићева је истакла да се не може предвидјети колико ће штрајк трајати, те уколико се данас и током сутрашњег дана ништа не догоди, доћи ће до мијењања акта о процесу минимума рада.
Нагласила је да ће се акт о минимуму процеса рада мијењати, да ли у договору послодавцем, а ако не буду могли да постигнемо договор, сами ће донијети строже мере да би скренули пажњу суграђанима, родитељима, а прије свега доносиоцима одлука који могу да обезбиједе новац за плате.
Она је додала да је циљ васпитача да њихова борба остане искрена до краја и у оквиру закон, те поручила да неће одустати од својих захтјева.
Мишићева је навела да се чека завршна ријеч Скупштине града Бањалука, нагласивши да се за 165 КМ колико кошта вртић, данас не може скоро ништа обезбиједити у потрошачкој корпи, а камоли да се школују дјеца.
Мишићева је рекла да плата васпитача са високом стручном спремом износи 1.369 КМ, док је најнижа плата у Центру 911 КМ.
Хроника
Огласио се Стоматолошки факултет Сарајево о акцији "Коверта"
Она је истакла да су у свих 32 вртића родитељи данас тачно у 12.00 часова преузели дјецу, те да су им дали стоодстотну подршку али вјерује и да ће брзо почети да се љуте.
"Позивамо на стрпљење, да се још једном сви присете да могу доћи у ситуацију као и сви ми и да је ово само искрена борба за права радника", указала је Мишићева.
Запослени у бањалучком Центру за предшколско васпитање и образовање су средином јуна одржали мирне протесте, као и штрајк упозорења у јулу и септембру, захтијевајући повећање плата за 20 одсто.
У оквиру овог центра раде 33 вртића.
Свијет
41 мин0
Хроника
45 мин0
Хроника
47 мин0
Свијет
51 мин0
Бања Лука
2 ч1
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
55
13
53
13
51
13
48
13
45
Тренутно на програму