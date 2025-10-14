Logo

Васпитачи настављају генерални штрајк

Извор:

СРНА

14.10.2025

13:22

Коментари:

0
Васпитачи настављају генерални штрајк
Фото: АТВ

Васпитачи у Центру за предшколско васпитање настављају генерални штрајк и минимални процес рада, а кренуће и у "стезање обруча" уколико се ништа ново не догоди до четвртка, 16. октобра, рекла је предсједник Синдикалне организације Слађана Мишић.

Мишићева је истакла да се не може предвидјети колико ће штрајк трајати, те уколико се данас и током сутрашњег дана ништа не догоди, доћи ће до мијењања акта о процесу минимума рада.

Нагласила је да ће се акт о минимуму процеса рада мијењати, да ли у договору послодавцем, а ако не буду могли да постигнемо договор, сами ће донијети строже мере да би скренули пажњу суграђанима, родитељима, а прије свега доносиоцима одлука који могу да обезбиједе новац за плате.

Она је додала да је циљ васпитача да њихова борба остане искрена до краја и у оквиру закон, те поручила да неће одустати од својих захтјева.

Мишићева је навела да се чека завршна ријеч Скупштине града Бањалука, нагласивши да се за 165 КМ колико кошта вртић, данас не може скоро ништа обезбиједити у потрошачкој корпи, а камоли да се школују дјеца.

Мишићева је рекла да плата васпитача са високом стручном спремом износи 1.369 КМ, док је најнижа плата у Центру 911 КМ.

Стоматолошки факултет у Сарајеву

Хроника

Огласио се Стоматолошки факултет Сарајево о акцији "Коверта"

Она је истакла да су у свих 32 вртића родитељи данас тачно у 12.00 часова преузели дјецу, те да су им дали стоодстотну подршку али вјерује и да ће брзо почети да се љуте.

"Позивамо на стрпљење, да се још једном сви присете да могу доћи у ситуацију као и сви ми и да је ово само искрена борба за права радника", указала је Мишићева.

Запослени у бањалучком Центру за предшколско васпитање и образовање су средином јуна одржали мирне протесте, као и штрајк упозорења у јулу и септембру, захтијевајући повећање плата за 20 одсто.

У оквиру овог центра раде 33 вртића.

Подијели:

Тагови:

Штрајк

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Велика Британија издваја четири милиона фунти за сузбијање утицаја Москве на Балкану

Свијет

Велика Британија издваја четири милиона фунти за сузбијање утицаја Москве на Балкану

41 мин

0
Огласио се Стоматолошки факултет Сарајево о акцији "Коверта"

Хроника

Огласио се Стоматолошки факултет Сарајево о акцији "Коверта"

45 мин

0
Још једна тешка несрећа са смртним исходом у БиХ

Хроника

Још једна тешка несрећа са смртним исходом у БиХ

47 мин

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Јасан став Кремља: Москва поздравља напоре Америке

51 мин

0

Више из рубрике

Васпитачи траже потписивање новог колективног уговора, Станивуковић одбија

Бања Лука

Васпитачи траже потписивање новог колективног уговора, Станивуковић одбија

2 ч

1
Драган Лукач, шеф Клуба одборника СНСД-а у бањалучкој скупштини

Бања Лука

Лукач: СНСД неће подржати никакво поскупљење у Бањалуци

2 ч

0
Јокић: Ово није само побједа Депота, већ цијеле Бањалуке

Бања Лука

Јокић: Ово није само побједа Депота, већ цијеле Бањалуке

3 ч

0
Бањалучка игралишта неуредна и небезбједна за малишане

Бања Лука

Бањалучка игралишта неуредна и небезбједна за малишане

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

13

45

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner