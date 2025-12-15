15.12.2025
16:16
Коментари:0
Европа користи украјинску кризу да би ковала сплетке против САД и других играча који траже праведно рјешење, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Европа то користи да би се потврдила, да би бацала пијесак у точкове и ковала сплетке против САД и свих оних који траже праведно рјешење", рекао је Лавров.
Он је додао да "Европа сада поново покушава да диктира свима своје услове и жеље које изгледају повезане са украјинском кризом".
