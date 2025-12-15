Logo
Large banner

Дјевојчицу (14) вршњакиња избола ножем у школи

Извор:

Телеграф

15.12.2025

15:35

Коментари:

0
Дјевојчицу (14) вршњакиња избола ножем у школи
Фото: Pixabay

Ученица Марина (14) тешко је повријеђена данас у школи у Атини, након што ју је ножем напала друга дјевојчица, преносе медији.

Инцидент се одиграо у згради у којој су смјештене 15. и 60. атинска средња школа. Према првим информацијама, малољетна ученица је, под још неразјашњеним околностима, извадила нож "лептир" укупне дужине 21 центиметар, са сјечивом од девет центиметара, и напала четрнаестогодишњу дјевојчицу, повриједивши је у руку и стомак.

Цвијановић и Тришић Бабић

Република Српска

Цвијановић и Тришић Бабић са генералним секретаром Вијећа за регионалну сарадњу

Очевици су за грчке медије изјавили да је повријеђена ученица у канцеларију директора доведена сва крвава. Убрзо је на лице мјеста стигла екипа хитне помоћи, која је дјевојчицу превезла у Дјечју болницу. Љекари су јој зашили двије ране на руци, док су повреде на стомаку оцијењене као површинске.

Полиција је одмах интервенисала и привела осумњичену ученицу у Подуправу безбједности Атине, гдје даје исказ, док се околности напада и мотиви утврђују.

Чистачица школе, која је била свједок догађаја, описала је драматичне тренутке након напада.

"Дијете је утрчало и рекло ми да је нова дјевојчица избола Марину. Када сам се попела, на степеницама је већ било крви. У канцеларији сам видела дјевојчицу прекривену крвљу, по рукама и стомаку", испричала је она.

илу-коса-18092025

Стил

Три боје за косу које ће доминирати у наредној години

Према њеним ријечима, осумњичена ученица је тог дана први пут дошла у школу у Кипселију, након што је пребачена из друге образовне установе због претходног сличног инцидента.

"Првог дана у школи догодило се ово. Поново је извадила нож и напала дјевојчицу", навела је.

Једна ученица која се у том тренутку затекла у близини изјавила је да је видјела цијели напад.

"Разговарала је са дјевојчицом, а онда је из џепа извадила нож. Прво ју је убола у стомак, а затим у руку. Била сам уплашена и видјела сам како пада на под и крвари", рекла је она.

Према незваничним информацијама, нападу је претходила вербална расправа и неспоразум, након чега је осумњичена ученица потегла нож.

Полиција Србија

Хроника

Насред улице брутално претукао супругу

Истрага је у току, а надлежне службе испитују како је малољетница у школу унијела хладно оружје, као и да ли је било пропуста у безбједносним процедурама.

Подијели:

Тагови:

Atina

Школа

povrijeđena djevojčica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драма испред ноћног клуба, избила туча насред улице

Хроника

Драма испред ноћног клуба, избила туча насред улице

1 ч

0
Навике током туширања које уништавају кожу

Здравље

Навике током туширања које уништавају кожу

1 ч

0
Кошарац: Апсолутно недопустиво одлагалиште на Трговској гори

БиХ

Кошарац: Апсолутно недопустиво одлагалиште на Трговској гори

1 ч

0
Дрљача: Проблем Трговске горе рјешавати на међународном нивоу

Градови и општине

Дрљача: Проблем Трговске горе рјешавати на међународном нивоу

1 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен Грчки Ескобар, "пао" и товар пун кокаина

Свијет

Ухапшен Грчки Ескобар, "пао" и товар пун кокаина

1 ч

0
Путин тражи одштету од Европе - 230 милијарди долара!

Свијет

Путин тражи одштету од Европе - 230 милијарди долара!

2 ч

0
Jош један херој у Сиднеју: Оставио трудну жену и кренуо ка нападачу, полиција га грешком упуцала

Свијет

Jош један херој у Сиднеју: Оставио трудну жену и кренуо ка нападачу, полиција га грешком упуцала

3 ч

0
Украјина се спрема за изборе, Зеленски затражио нацрт закона

Свијет

Украјина се спрема за изборе, Зеленски затражио нацрт закона

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

У петак се слави највећа слава код Срба: Ово су два најважнија обичаја за Светог Николу

16

16

Лавров: Европа кује сплетке против Америке

16

14

Четири јасна знака откривају да ваша веза иде у добром правцу

16

09

Ова 3 знака ће се срести са неким ко им је промијенио живот

16

08

Сијарто: Будимпешта и Братислава спремне за тужбу против лидера ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner