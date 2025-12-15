Дјевојчицу (14) вршњакиња избола ножем у школи

Извор:
Ученица Марина (14) тешко је повријеђена данас у школи у Атини, након што ју је ножем напала друга дјевојчица, преносе медији.
Инцидент се одиграо у згради у којој су смјештене 15. и 60. атинска средња школа. Према првим информацијама, малољетна ученица је, под још неразјашњеним околностима, извадила нож "лептир" укупне дужине 21 центиметар, са сјечивом од девет центиметара, и напала четрнаестогодишњу дјевојчицу, повриједивши је у руку и стомак.
Очевици су за грчке медије изјавили да је повријеђена ученица у канцеларију директора доведена сва крвава. Убрзо је на лице мјеста стигла екипа хитне помоћи, која је дјевојчицу превезла у Дјечју болницу. Љекари су јој зашили двије ране на руци, док су повреде на стомаку оцијењене као површинске.
Полиција је одмах интервенисала и привела осумњичену ученицу у Подуправу безбједности Атине, гдје даје исказ, док се околности напада и мотиви утврђују.
Чистачица школе, која је била свједок догађаја, описала је драматичне тренутке након напада.
"Дијете је утрчало и рекло ми да је нова дјевојчица избола Марину. Када сам се попела, на степеницама је већ било крви. У канцеларији сам видела дјевојчицу прекривену крвљу, по рукама и стомаку", испричала је она.
Према њеним ријечима, осумњичена ученица је тог дана први пут дошла у школу у Кипселију, након што је пребачена из друге образовне установе због претходног сличног инцидента.
"Првог дана у школи догодило се ово. Поново је извадила нож и напала дјевојчицу", навела је.
Једна ученица која се у том тренутку затекла у близини изјавила је да је видјела цијели напад.
"Разговарала је са дјевојчицом, а онда је из џепа извадила нож. Прво ју је убола у стомак, а затим у руку. Била сам уплашена и видјела сам како пада на под и крвари", рекла је она.
Према незваничним информацијама, нападу је претходила вербална расправа и неспоразум, након чега је осумњичена ученица потегла нож.
Истрага је у току, а надлежне службе испитују како је малољетница у школу унијела хладно оружје, као и да ли је било пропуста у безбједносним процедурама.
