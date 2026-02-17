Младић из БиХ купио кућу у Њемачкој за 7.000 КМ: У њој нашао богатство

Извор:
Прича о држављанину БиХ који је купио кућицу у Њемачкој за 3.500 евра и у њој нашао благо обишла је регион. Ево о чему се ради.
Џенан Ћишић из Босне и Херцеговине је 2014. године отишао у Њемачку како би зарадио. Први посао био му је на градилишту, иако је школовани музичар који свира кларинет - у БиХ је свирао и радио као професор музичког.
"Када сам одлучио отићи, рекао сам да немам новца, а они су ми одговорили – зарадићеш. Немам папире – нема везе. Не знам језик – не треба ти. Имаш леђа, шути и ради", почео је причу.
Умјесто планирана три мјесеца, у Њемачкој је остао пуних десет година. У неком моменту је решио да нађе сталан смјештај.
"Нисам могао да живим више на кирију. Вјера ми не дозвољава да подижем кредит. Одлучим да купим неку рушевину, буквално шта год само да уложим у нешто своје. Али и те рушевине по Њемачкој су биле скупе. Када сам чачкао преко интернета видим да постоје те аукције на којима се продају куће. Послао сам око 75 понуда за те куће које су на аукцији. Колико имам пара у кешу ја ту понуду ставим на интернет. И један дан када сам кренуо на посао (у међувремену сам почео да возим трамвај) звони ми телефон. Каже ми жена са друге стране: 'Честитам, побиједили сте на аукцији!' Питам је да ли је прошла она цијена коју сам понудио, она каже јесте. Понудио сам 3.550 евра за кућу и добио сам је у комплету све са смећем и златом и свим што је било у њој", присјетио се.
Испоставило се да је власница куће преминула и није имала насљедника. Кућа је три године била празна, а на крају је одлучено да се прода на аукцији. Почетна цијена износила је око 6.000 евра, али је на крају спуштена на 3.550.
"Унутра је било око 40 кубика смећа. Али ја нисам имао ништа против, јер када сам то све рашчистио остала ми је кућа. Да би гради кућу у Њемачкој, само за дозволу ти је потребно 17.000 евра. Тако да сам у сваком случају био на добитку. 11 мјесеци сам чистио све то. Да не бих све бацао и плаћао отпад, сликао сам, стављао на интернет и људима поклањао. Било ми је битно само то да се однесе", испричао је.
Убрзо је схватио да је на још већем добитку.
"Кад сам видио првих двадесет евра у кухињи, нема срећнијег човјека од мене. У једној коверти која је била у књизи, нашао сам коверту са новцем, а сума је била толика да сам све трошкове подмирио. То је вјероватно био њен штек... Сума је била толика да сам читаву кућу средио и исплатио људима који су ми помагали да радим", открио је Ћишић.
