Снажан земљотрес погодио БиХ! Пристижу информације

Извор:
АТВ
17.02.2026
17:42
Коментари:0
Снажан земљотрес јачине 4.5 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у БиХ, 17. фебруара у 17:31 часова.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.824 и дужине 16.8984 недалеко од Ливна.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) February 17, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/eZBgFZsfby
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Бројни грађани оставили су узнемирене коментаре на друштвеним мрежама након земљотреса.
"У Коњицу тресло ко Рудар Жељу јуче", "Зато је Андроид цар, упозори те ко из пећине гласом, екран зацрвени па ако имаш времена спасавај главу. Један од великих плусева", "Осјетило се у Сарајеву", "Задрмало је и у Макарској", "Бога ми је љуљало", "Чести земљотреси на том подручју!".
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Фудбал
3 ч0
Друштво
3 ч1
Друштво
3 ч1
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
35
20
30
20
25
20
24
20
22
Тренутно на програму