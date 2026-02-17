Logo
Снажан земљотрес погодио БиХ! Пристижу информације

АТВ

17.02.2026

17:42

0
Земљотрес Ливно
Фото: EMSC

Снажан земљотрес јачине 4.5 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у БиХ, 17. фебруара у 17:31 часова.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.824 и дужине 16.8984 недалеко од Ливна.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Реакције грађана:

Бројни грађани оставили су узнемирене коментаре на друштвеним мрежама након земљотреса.

"У Коњицу тресло ко Рудар Жељу јуче", "Зато је Андроид цар, упозори те ко из пећине гласом, екран зацрвени па ако имаш времена спасавај главу. Један од великих плусева", "Осјетило се у Сарајеву", "Задрмало је и у Макарској", "Бога ми је љуљало", "Чести земљотреси на том подручју!".

земљотрес у БиХ 17.02.2026.

