Ученик направио "списак"?: Огласила се полиција о школи у Сребреници

Полицијска управа Зворник ради на запримљеној пријави Прве основне школе у Сребреници о догађају у овој образовној установи, речено је данас Срни у овој управи.
"С обзиром на то да се ради о малољетним лицима, за све даље информације надлежно је Окружно јавно тужилаштво у Бијељини", речено је у Полицијској управи.
Подсјећамо, како су раније медији писали дјечак (14) осмог разреда "Прве основне школе" у Сребреници бошњачке националности направио је списак другара из разреда које наводно планира да убије, а читав случај пријављен је полицији.
Опширније прочитајте у овом тексту.
Ужас у Сребреници: Дјечак (14) направио списак другара из разреда које жели да убије
3 ч0
3 ч0
4 ч1
4 ч0
