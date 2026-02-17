Logo
Ученик направио "списак"?: Огласила се полиција о школи у Сребреници

17.02.2026

17:09

Прва основа школа у Сребреници
Полицијска управа Зворник ради на запримљеној пријави Прве основне школе у Сребреници о догађају у овој образовној установи, речено је данас Срни у овој управи.

"С обзиром на то да се ради о малољетним лицима, за све даље информације надлежно је Окружно јавно тужилаштво у Бијељини", речено је у Полицијској управи.

Подсјећамо, како су раније медији писали дјечак (14) осмог разреда "Прве основне школе" у Сребреници бошњачке националности направио је списак другара из разреда које наводно планира да убије, а читав случај пријављен је полицији.

Опширније прочитајте у овом тексту.

Прва основа школа у Сребреници

Хроника

Ужас у Сребреници: Дјечак (14) направио списак другара из разреда које жели да убије

