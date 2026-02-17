Каран са Гинкелом: Институције Српске посвећене поштовању слова Дејтона и очувању уставне позиције Српске

17.02.2026
16:36
Коментари:0
Новоизабрани предсједник Републике Српске Синиша Каран разговарао је данас у Палати Републике у Бањалуци са отправником послова Амбасаде САД Џоном Гинкелом.
Предсједник Српске истакао је да је Република Српска посвећена поштовању слова Дејтонског споразума и очувању уставне позиције Републике Српске.
Током састанка предсједник Републике нагласио је да су институције Републике Српске конструктиван партнер усмјерен на сарадњу, те очување мира и стабилности, саопштено је из Кабинета предсједника Српске.
Chargé d'Affaires, a.i., John Ginkel congratulated RS President Sinisa Karan on his election and had a productive discussion with him and former RS Acting President Ana Trisic Babic on partnership, cooperation, and advancing opportunities for all people across Bosnia and… pic.twitter.com/zUpBRxkHPs— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) February 17, 2026
Састанку је присуствовао и директор Канцеларије Амбасаде САД у Бањалуци Тод Булок.
