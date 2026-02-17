Logo
Каран са Гинкелом: Институције Српске посвећене поштовању слова Дејтона и очувању уставне позиције Српске

17.02.2026

16:36

Каран са Гинкелом: Институције Српске посвећене поштовању слова Дејтона и очувању уставне позиције Српске
Фото: US Embassy Sarajevo

Новоизабрани предсједник Републике Српске Синиша Каран разговарао је данас у Палати Републике у Бањалуци са отправником послова Амбасаде САД Џоном Гинкелом.

Предсједник Српске истакао је да је Република Српска посвећена поштовању слова Дејтонског споразума и очувању уставне позиције Републике Српске.

Током састанка предсједник Републике нагласио је да су институције Републике Српске конструктиван партнер усмјерен на сарадњу, те очување мира и стабилности, саопштено је из Кабинета предсједника Српске.

Састанку је присуствовао и директор Канцеларије Амбасаде САД у Бањалуци Тод Булок.

Синиша Каран

Џон Гинкел

