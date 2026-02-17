Logo
Large banner

Каран: Српска остаје на путу суверене политике и очувања Дејтонског споразума

17.02.2026

14:58

Коментари:

1
Синиша Каран
Фото: АТВ

Република Српска остаје на путу суверене политике, очувања Дејтонског споразума и одбране уставне позиције Српске, рекао је предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за новинаре.

"Разлог који је наметнут као пут ка пријевременим изборима није настао у Српској, већ у покушају да се надјача политичка воља народа и наметањем норми које нису добиле сагласност надлежног законодавног органа. То је у свијету невиђена пракса – да неизабрани странац интервенише и да се та интервенција користи као основ за политичку елиминацију", навео је Каран.

Нагласио је да та пракса није пут ка стабилности у БиХ, већ пут ка правној несигурности и стварању опасног преседана.

"Народна воља се не поништава политичким декретом страног намјесника и Српска такав приступ не прихвата, ни као питање политичке воље, ни као питање права", нагласио је Каран.

Синиша Каран

Република Српска

Синиша Каран положио заклетву у Народној скупштини

Навео је мандат Додика није био политика конфликта, већ политика уставности – да се поштује оно што је потписано и гарантовано Дејтоном.

"Зато и сада, овдје пред вама, грађанима, изражавам своје поштовање и захвалност управо предсједнику Додику на подршци и на његовој личној жртви у одбрани Српске. Да бисмо разумјели овај наш положај, морамо разумјети како је настао мировни споразум и уставни оквир у којем живимо. Он није случајна формула нити импровизација, он је резултат болног искуства и чињенице да су три народа на простору БиХ имала три различита виђења будућности", истакао је Каран.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

Predsjednik Republike Srpske

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Ковачевић Изетбеговићу: Србима је Република Српска једина држава

Република Српска

Ковачевић Изетбеговићу: Србима је Република Српска једина држава

1 ч

1
Синиша Каран-полагање заклетве

Република Српска

Синиша Каран положио заклетву у Народној скупштини

1 ч

4
Састанак са Марком Ђурићем

Република Српска

Цвијановић са Ђурићем: Србија за Републику Српску поуздан ослонац

2 ч

0
Почела исплата накнаде за борце

Република Српска

Почела исплата накнаде за борце

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

Битно: О продуженом боравку за дјецу

16

27

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

16

26

Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

16

13

Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

16

07

Филаделфија послије Пејна "везала" Џабарија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner