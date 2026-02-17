Каран: Српска остаје на путу суверене политике и очувања Дејтонског споразума

17.02.2026
14:58
Коментари:1
Република Српска остаје на путу суверене политике, очувања Дејтонског споразума и одбране уставне позиције Српске, рекао је предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за новинаре.
"Разлог који је наметнут као пут ка пријевременим изборима није настао у Српској, већ у покушају да се надјача политичка воља народа и наметањем норми које нису добиле сагласност надлежног законодавног органа. То је у свијету невиђена пракса – да неизабрани странац интервенише и да се та интервенција користи као основ за политичку елиминацију", навео је Каран.
Нагласио је да та пракса није пут ка стабилности у БиХ, већ пут ка правној несигурности и стварању опасног преседана.
"Народна воља се не поништава политичким декретом страног намјесника и Српска такав приступ не прихвата, ни као питање политичке воље, ни као питање права", нагласио је Каран.
Синиша Каран положио заклетву у Народној скупштини
Навео је мандат Додика није био политика конфликта, већ политика уставности – да се поштује оно што је потписано и гарантовано Дејтоном.
"Зато и сада, овдје пред вама, грађанима, изражавам своје поштовање и захвалност управо предсједнику Додику на подршци и на његовој личној жртви у одбрани Српске. Да бисмо разумјели овај наш положај, морамо разумјети како је настао мировни споразум и уставни оквир у којем живимо. Он није случајна формула нити импровизација, он је резултат болног искуства и чињенице да су три народа на простору БиХ имала три различита виђења будућности", истакао је Каран.
1 ч
1 ч
2 ч
2 ч
