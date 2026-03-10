Конзорцијум "Логистика БиХ": Данас ће се знати да ли институције бране 20.000 радних мјеста

10.03.2026
10:07
Коментари:0
Пленум Конзорцијума "Логистика БиХ" данас очекује од надлежних у БиХ да кажу да ли су упутили кредибилан захтјев институцијама Хрватске у вези са проблемима превозника БиХ и да ли су добиле иједан конкретан одговор.
Из "Логистике" наводе да превозници очекују да институције покажу одговорност и одлучност у заштити властите привреде.
"Одговор надлежних институција очекујемо већ у току дана. Тада ће бити јасно да ли БиХ има снаге и воље да брани више од 20.000 радника запослених у сектору логистике и друмског транспорта, или ћемо остати препуштени сами себи", наведено је у саопштењу.
Од надлежних институција у БиХ "Логистика" очекује одговоре на питање да ли су, осим изражене забринутости, предузели конкретне активности на рјешавању проблема са којима се суочавају домаћи превозници.
Из "Логистике" су најавили да ће вечерас засједати Кризни штаб Пленума Конзорцијума, заједно са регионалним координаторима како би одлучили о наредним корацима у име транспортног сектора БиХ.
"Хрватска је за БиХ један од најважнијих економских партнера и сусједа са којим дијелимо интензивне трговинске и транспортне токове, због чега очекујемо фер, коректан и равноправан однос, заснован на добросусједским односима и заједничким интересима привреде", наведено је у саопштењу из Конзорцијума.
У Конзорцијуму "Логистика" се питају зар није могуће да превозници БиХ имају бар исти статус какав данас имају превозници из Србије, који имају пуну подршку својих институција и привредних структура?
Из "Логистике" подсјећају да се произвођачи, извозници, трговци и увозници у БиХ у великој мјери ослањају управо на домаће транспортне компаније, а они који то не разумију, ускоро ће осјетити посљедице у ланцима снабдијевања и у укупној економији земље.
