Дјечак (5) нестао из вртића, огласила се установа

Аутор:

АТВ

10.03.2026

10:59

Коментари:

0
Дјечак (5) нестао из вртића, огласила се установа
Фото: АТВ

Након што је петогодишњи дјечак самостално изашао из вртића „Бошко Буха“ у Чачку огласили су се и из Предшколске установе „Радост“.

- Одсуство дјечака примијећено је око 10 часова, када је група кренула напоље у двориште. Тада је утврђено да дијете није у просторији, након чега су васпитачи и стручне службе одмах започели потрагу у околини вртића и оближњим улицама - потврђено је за РИНУ у ПУ Радост.

Додају да је нешто послије 11 часова, мајка дјечака обавијестила вртић да је дијете са њом и да је безбједно стигло на адресу на којој је раније живјело.

Убрзо потом мајка и дјечак су дошли у вртић, гдје су разговарали са васпитачима и управом установе. На састанак је био позван и отац дјечака, али је он, према наводима из вртића, одбио разговор са управом установе.

Директорка Предшколске установе „Радост“ Вера Јовановић истакла је да је најважније да је дијете добро и неповријеђено, наглашавајући да ће установа учинити све да се оваква ситуација више никада не понови.

- Поступак утврђивања свих чињеница које су довеле до овог догађаја је у току. Молимо јавност за разумијевање док се све околности детаљно не утврде. Оно што могу да кажем јесте да ће Предшколска установа ‘Радост’ без одлагања предузети све потребне мјере како би се спречило да се овако нешто понови. Безбједност и добробит наше дјеце апсолутни су императив свих запослених у нашој установи - навела је директорка.

У управи вртића истичу да разумију забринутост родитеља и изражавају жаљење због ситуације која се догодила.

- У потпуности разумијемо осјећања родитеља и желимо да истакнемо да нам је изузетно жао због свега што се догодило. Ова установа годинама брине о великом броју дјеце и улаже максималне напоре да обезбиједи сигурно и подстицајно окружење за њихов боравак. Ипак, нажалост, понекад се догоде ситуације које нико није желио и које захтијевају додатну пажњу и одговорност - наводе из установе.

Како су саопштили, васпитачи који су били задужени за групу у којој је дјечак боравио биће третирани у складу са процедурама и прописима који важе за овакве случајеве.

(Телеграф.рс/РИНА)

