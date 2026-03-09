Logo
Познато стање дјечака (9) који је у несрећи остао без мајке и сестре

09.03.2026

Познато стање дјечака (9) који је у несрећи остао без мајке и сестре
Фото: Pexels

Дјечак (9) који је тешко повријеђен у стравичној саобраћајној несрећи у Сјеници, тренутно је стабилно и његово стање се из дана у дан поправља на Институту за мајку и дијете у Београду.

Док се повријеђени дјечак успјешно опоравља од повреда задобијених у саобраћајној несрећи у Сјеници, и иде ка потпуном оздрављењу, Виши суд у Новом Пазару одредио је притвор до 30 дана А. К. (25), осумњиченом да је “шкодом” при великој брзини на тротоару усмртио дјечакову мајку Едису Каришик (44) и сестру Лејлу Каришик (12), пише Телеграф.

Детаљи истраге и кобне вечери

Подсјећамо, трагедија се догодила 3. марта око 21.15 часова, када је осумњичени А. К, управљајући аутомобилом неприлагођеном брзином, изгубио контролу, излетио са коловоза и на тротоару ударио 44-годишњу жену и њено двоје дјеце.

Град испратио мајку и кћерку на вјечни починак

Док су из Београда стизале прве охрабрујуће вијести о стању повријеђеног дјечака, Сјеница је прошле недјеље била завијена у црно током сахране његове мајке и дванаестогодишње сестре. На хиљаде грађана опростило се од настрадалих, чији су животи угашени у тренутку док су мирно шетали својим градом. Ова незапамћена трагедија оставила је дубок ожиљак у цијелом региону, а једина нада остаје потпуни опоравак најмлађег члана породице.

Судски поступак у току

Осумњичени А. К. саслушан је у тужилаштву, а на терет му се ставља тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја. Истрага се наставља како би се утврдиле све тачне околности и прецизна брзина кретања возила у тренутку удара.

Пријети му до 15 година затвора

А.К. (26) из Сјенице ухапшен је због сумње да је 3.марта, око 21 час изазвао тешку саобраћајну несрећу у којој су погинуле мајка и кћерка, Едиса К. (44) и Л.К. (12), док је син (9) задобио тешке повреде због којих је хитно транспортован за Београд. Против А.К. је поднесена кривична пријава због сумње да је извршио кривично дјело – тешко дјело против безбједности саобраћаја став 2 за које је законом предвиђена казна затвора у трајању од пет до 15 година, сазнаје Блиц.

Како се писало, он је ухапшен непосредно након несреће и то по налогу тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Новом Пазару. Њему је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу на саслушање.

