Возио 185 км/х, ограничење драстично мање: Слиједи му жестока казна

09.03.2026
Већ данима у медијима се објављују информације о броју прекорачења брзине која су стационирани радари у Републици Српској забиљежили у 2025. години.
Оно што је многима промакло јесу нека од највећих прекорачења брзине која, можемо слободно рећи, "граниче са лудилом".
Тако је, на примјер, један несавјестан возач прекорачио брзину за чак 105 километара на сат.
Њега је у мјесту Камичани код Приједора ухватио како вози 185 километара на час. Битно је напоменути да је на овој локацији ограничење свега 80 километара на сат.
То је уједно било и највећа забиљежена брзина стационираним радарима у прошлој години.
И на подручју Бањалуке било је дивљања на путевима. У Крфској улици, гдје је ограничење 40, регистрован је прекршај при брзини од 108 километара на час.
У Републици Српској инсталирано је 107 стационарних радара који су у протеклој години евидентирали 299.172 прекршаја, саопштио је МУП Српске.
Стационарни радар који је забиљежио највећи број прекршаја налази се у Бијељини, на магистралном путу у мјесту Драгаљевац, а евидентирао је 22.701 прекршај.
Из МУП-а наводе да је највећи број прекршаја од 13.055 на подручју Бањалуке евидентирао радар у мјесту Карановац.
"Укупан број прекршаја евидентиран путем стационарних радара у 2025. години у Бањалуци је 34.893", рекли су у МУП-у.
Истичу да је у прошлој години укупно издато 126.720 прекршајних налога.
Појашњавају да су у складу са одредбама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ за прекорачење брзине прописане новчане казне и заштитне мјере.
Прекорачење од 10 до 20 километара на час предвиђа новчану казну у износу од 50 КМ, док је за прекорачење од 20 до 30 километара на час предвиђена новчана казна у износу од 100 КМ до 300 КМ, два казнена бода и заштитна мјера забрана управљања моторним возилом у трајању од једног до четири мјесеца.
Прекорачење брзине више од 30 километара на час доноси новчану казну од 400 до 1.000 КМ, два казнена бода и заштитну мјера забране управљања моторним возилом у трајању од два до шест мјесеци.
Локације стационарних радара су објављене на интернет страници Ауто-мото савеза Републике Српске.
Радари су постављени на локацијама које су од стране полицијских управа и локалних заједница препознати као критични правци, односно правци на којима је евидентирано највише саобраћајних незгода и најавише удеса са тешким посљедицама, те су у том смислу показали своју оправданост, закључили су у МУП-у.
