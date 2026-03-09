Logo
ЖРС: Уплаћени доприноси за здравствено осигурање, очекујемо додатни прилив

АТВ

09.03.2026

13:35

ЖРС: Уплаћени доприноси за здравствено осигурање, очекујемо додатни прилив

Запосленима у Жељезницама Републике Српске уплаћени су доприноси за здравствено осигурање, рекао је в.д. генералног директора Драган Зеленковић.

Зеленковић је навео да се до краја дана очекује одређени прилив како би био уплаћен и остатак доприноса, саопштено је из овог предузећа.

- Предузеће Жељезнице Републике Српске чини максималне напоре како би у што краћем року било ријешено питање кашњења доприноса, односно да у наредном периоду не би било доведено у сличну ситуацију - рекао је Зеленковић.

Очекује да ће синдикални активисти имати разумијевања и да неће доћи до обустава рада која би проузроковале додатне трошкове и проблеме.

Истакао је да је најављиваним обуставама и престанком рада запослених у Жељезницама Републике Српске немогуће обезбиједити финансијска средства за исплату плата, функционисање и опстанак предузећа.

- Сваки сат или дан обуставе доноси само нове трошкове - указао је Зеленковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

