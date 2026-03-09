Logo
Четири уређаја, једна рата - све за 106,25 КМ мјесечно

ПР

09.03.2026

10:12

0
Четири уређаја, једна рата - све за 106,25 КМ мјесечно
Фото: PR

Куповина кућне технике и уређаја може бити једноставнија него што мислите. Корисницима интегрисаних пакета, м:тел нуди погодност куповине више уређаја на рате, уз једну обједињену мјесечну рату на једном рачуну.

На тај начин можете истовремено опремити свој дом или обрадовати најближе практичним поклонима уз јасно планирање трошкова.

Овог мјесеца издвајамо четири корисна уређаја уз једну мјесечну рату од 106,25 КМ. У понуди су таблет Xiaomi Redmi Pad 2, телефон ZTE Blade A35, TV Tesla Android 32’’ и фрижидер TCL SBS French door - комбинација која доноси практичност и забаву за цијелу породицу.

м:тел интегрисани пакети су идеалан избор за све оне који желе више од свог интернет и ТВ пакета, уз прилагођене услуге свим вашим потребама - било да сте у потрази за брзим интернетом, поузданом мобилном или фиксном телефонијом или богатим ТВ садржајем.

Искористите прилику да уз свој пакет услуга одаберете и уређаје који ће употпунити ваш дом - практично, једноставно и повољно уз само један рачун мјесечно.

За више информација позовите 0800 50 000 или посјетите вама најближе м:тел продајно мјесто.

Mtel

