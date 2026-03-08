Жене доминирају у новинарству

Аутор:АТВ
08.03.2026
19:39
Коментари:0
У својим почецима новинарство је важило за професију у којој су доминирали мушкарци, данас је ситуација знатно другачија. Све је већи број жена које извјештавају о најзахтјевнијим темама. Равноправно излазе на терен, било да су тешки случајеви убистава, саобраћајне незгоде или временске непогоде.
Иза микрофона и камере крије се динамичан и одговоран посао који тражи брзину, храброст и посвећеност. Статистички подаци су показатељ да се све већи број жена одлучује на новинарски позив и студиј, чак око 82%, док мушкараца само 18%.
За новинара радни дан никада не завршава. Поред приватних, кући се носе и пословне обавезе, јер информација не бира вријеме.
"То није посао који само радиш, то је посао који живиш, али првенствено мораш много да га волиш, зато што стварно тражи доста одрицања и просто ту немаш времена да ниси у току, значи 24 сата дневно живиш тај посао, читаш, гледаш, посматраш, приче тражиш у сваком кораку, на сваком ћошку и једноставно од тог посла никада не одмараш. Када се говори о послу, о догађајима, о раду није се гледало које мушко, које женско, чак имам осјећај, односно по овом искуству, жене су некако носиле увијек посао у редакцији, сјећам се поплава, ти идеш равноправно као и колеге из редакције који су мушкарци у рибарским чизмама које добијеш, газиш воду до кука, ништа ти није проблем", каже Инес Ђанковић, новинар АТВ.
Да су жене доминантне у новинарству говори и то да их је доста на руководећим позицијама. Бирају и да се баве и спортским новинарством, које је углавном било резервисано за мушкарце, уносе посебну креативност, истиче Филип који у својој спортској редакцији свакодневно ради са женама.
"Жене су током година итекако показале да заузимају једно веома битно мјесто у тој сфери, ја имам пуно колегиница које раде фантастичан посао у спортском новинарству, та њихова храброст, креативност, професионалност коју оне доносе, заиста је нешто, освјежење да кажем. Ја сам дошао прије три године и све функције, значи од директора до главног и одговорног уредника су жене код мене и могу ти рећи да сјајно раде свој посао, а чуо сам да је то била пракса и дуги низ година прије, ја волим да кажем да одрастам у тако неком систему и мени се свиђа", каже Филип Макрић, спортски новинар "Независних новина".
Усклађивање приватног и пословног живота je највећи изазов за сваку новинарку. Ипак, упркос бројним обавезама, непредвидивом радном времену, захтјевним теренским задацима, многе од њих остају посвећене свом позиву.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму