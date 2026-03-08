8. март - Празник борбе за равноправност

Аутор:АТВ
Осми март није настао као празник цвијећа, него као дан радничке и политичке борбе жена. Иако су жене кроз историју избориле много тога, 8. март и даље подсјећа да борба за једнакост за многе жене у свијету још није у потпуности завршена. Нада Скендерија већ годинама Међународни дан жена проводи радно и уз осмјех.
"Изађем, продам, зарадим. Ту сам у покрету са људима. Па ми је баш онако прија… Н: Колико је за вас важно да радите као жена? Много волим иначе да радим све али ово ми је омиљено", каже Нада Скендерија,
Најважније је да радимо и да волимо оно што радимо, каже Дијана, док препоручује којим цвијетом да обрадујете вама драге жене!
"Осми март је за мене као и сви остали дани најбитније да радимо оно што волимо тај дан као и сваки други дан па нека нам сваки дан буде 8. март. Најважније не само за жене, је да радимо оно што волимо! Све што радим волим. Данас помажем свекрви зато што мислим да је цвијеће нешто посебно нешто што се мора вољети и рад с људима", каже Дијана Поповић.
Жене су тражиле краће радно вријеме, боље плате и право гласа. Данас у већини земаља свијета имају право гласа, равноправно воде државе и компаније!
"Радна мјеста и плате су исте у браку имају иста права. Гледам увијек да отворим врата да купом шта треба све од поклона није само за осми март већ увијек", "Али ево има их које и данас раде. Треба више поштовања. Н: Ви на личном примјеру да ли се џентлмен само данас или? Иначе. То је суштина овога друштва бити џентлмен. Заслужују поштовање и његу и пажњу", кажу грађани.
Идеју о Међународном дану жена предложила је њемачка социјалисткиња Клара Цеткин 1910. године на конференцији радничких жена у Копенхагену.
Настао почетком 20. вијека као борба за рад, поштену плату и право гласа. Данас су за већину жена та права остварена. Ипак, за многе жене она су и даље недостижна. Док се у државама широм свијета данас обиљежавају достигнућа жена, у неким другим (попут Авганистана или Ирана), њихова основна права, она на образовање, рад и слободу и даље су озбиљно ограничена. Зато је овај дан важан подсјетник на борбу за равноправност и њихова права!
