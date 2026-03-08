Осми март: Док једни славе, други протестују

Аутор:АТВ
08.03.2026
19:27
Коментари:0
Ружама и честиткама градске власти обиљежиле су осми март. Истовремено грађани Осмомартовским маршем упозорили на загађен ваздух и неправовремено дјеловање Града.
Међународни дан жена а у оквиру кампање "За живот жена" обиљежен је симболичном подјелом ружа испред Градске управе. И док су се одабране радовале цвијећу, представници Градске управе истакли значај овог дана.
"Град Бања Лука као и до сада кампању заснива на цијелом мјесецу активности. Данас можете да на улицама Бања Луке видите и наше младе ученице, које управо представљају неке од дама које су обиљежиле историју", каже Милада Шукало, пројект менаџер Града Бањалука.
И док представници града подјелом ваучера за превентивне прегледе, како кажу кажу брину о здрављу грађанки, на улицама Бањалуке је и протест забринутих мајки које су незадовољне квалитетом ваздуха али и револтиране ћутањем представника Града који мјесецима игноришу молбе грађана. Изневјерени грађани поручују да је најбоља превенција за њих чист ваздух.
"Град Бања Лука ни скупштина ни градоначелник нам нису доставили одговор на петицију иако је прошло више од три мјесеца и стање загађености ваздуха у нашем граду је такво да мајке и жене више не могу о томе да ћуте и наша дјеца су у питању. Овакво стање не можемо да прихватамо као нормално и тражимо хитно рјешавање овог проблема. Радићемо, нећемо одустати од наших захтјева", каже Драгана Станковић, адвокат.
Тако је осми март у Бањалуци обиљежен на два начина, уз руже испред Градске управе и транспаренте незадовољства с друге стране само неколико стотина метара даље. Једни су уживали у симболици, а други су нагласили да неће одустати у својој борби за чист ваздух за све, не само данас за 8. март, већ током цијеле године.
