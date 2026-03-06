Logo
Ко ће у Бањалуци моћи да ради дуже за 8. март?

АТВ

06.03.2026

13:05

Ко ће у Бањалуци моћи да ради дуже за 8. март?
Фото: pexels/Irene Ästhetik

Цвјећаре на подручју града, као и специјализоване трговине за кућне љубимце 8. марта моћи ће да раде дуже у односу на прописано радно вријеме и то од 8.00 до 21.00 час, навели су из Градске управе Бањалука.

Овај закључак донесен је на иницијативу Коморе самосталних предузетника Републике Српске и Подручне коморе самосталних предузетника Бања Лука, односно самосталних предузетника који су изразили потребу за радом, због задовољавања повећаних потреба грађана на горе наведени датум.

Доктор болница

Здравље

Реагујте на вријеме: Ови симптоми указују на озбиљно обољење

Радницима који буду радили на назначени дан, послодавац је дужан омогућити остваривање права у складу са прописима о раду.

