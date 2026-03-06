Ко ће у Бањалуци моћи да ради дуже за 8. март?

Аутор:АТВ
Цвјећаре на подручју града, као и специјализоване трговине за кућне љубимце 8. марта моћи ће да раде дуже у односу на прописано радно вријеме и то од 8.00 до 21.00 час, навели су из Градске управе Бањалука.
Овај закључак донесен је на иницијативу Коморе самосталних предузетника Републике Српске и Подручне коморе самосталних предузетника Бања Лука, односно самосталних предузетника који су изразили потребу за радом, због задовољавања повећаних потреба грађана на горе наведени датум.
Радницима који буду радили на назначени дан, послодавац је дужан омогућити остваривање права у складу са прописима о раду.
