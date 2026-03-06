Лото резултати 19. кола: Седам срећника добило по 14.000 КМ

Аутор:АТВ
06.03.2026
20:37
Коментари:0
Лото резултати 19. кола, које је извучено 06. март 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 2, 16, 27, 30, 31, 35, 38.
Лото седмица у износу од 4.450.000 евра није извучена, али је седам играча освојило шестицу.
Она ће сваком од срећних добитника донијети по 851.884 динара или нешто више од 14.000 КМ.
Комплетне лото резултате 19. кола погледајте у чланку испод.
Друштво
Лото резултати: Извучени бројеви у 19. колу
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
