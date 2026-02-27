Лото: Добили паре, али вјероватно неће славити

Аутор:Стеван Лулић
27.02.2026
20:43
У 17. колу игре Лото коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије, није извучена главна премија, такозвана седмица.
Овај добитак био је вриједан невјероватних 8 милиона и 400 хиљада КМ, а двојица играча су имали прилику да дођу до њега.
Након шест извучених бројева једном од њих је фалио број 9, док је другом недостајао 31.
Међутим, бубањ је избацио број 21, тако да ипак нису дошли до милиона на лутрији.
Они су били међу шест играча који су на крају освојили шестицу, а која им је донијела по нешто више од 16.000 КМ.
Иако лијепа утјешна награда, тешко да ће поменута двојица играча славити овај добитак с обзиром на то да их је тренутак дијелио од значајно веће премије.
Иначе, добитна комбинација у овом колу гласила је 8, 11, 22, 2, 14, 39 и 21.
У игри Лото плус извучени су бројеви 14, 36, 6, 21, 13, 17 и 15.
Ова игра била је вриједна 3.670.000 марака.
Ни у њој није било главног добитка па ће премија у наредном колу расти додатно.
Џокер је у 17. колу носио премију од 40.000 марака, а извучен је број 320032.
Међутим, ни у овој игри није извучена главна премија.
И овог петка играчи су имали прилику у игри екстра шанса .
Извучен је и четврти аутомобил пежо 308.
Добитни листић имао је број 01-07912-09-5-26-000-14.
Уплаћен је у Ваљеву, 27. фебруара у 9 сати и 59 минута.
