Logo
Large banner

Лото: Добили паре, али вјероватно неће славити

Аутор:

Стеван Лулић

27.02.2026

20:43

Коментари:

0
Лото / Лутрија
Фото: АТВ

У 17. колу игре Лото коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије, није извучена главна премија, такозвана седмица.

Овај добитак био је вриједан невјероватних 8 милиона и 400 хиљада КМ, а двојица играча су имали прилику да дођу до њега.

Лото / Лутрија

Друштво

Извучени Лото бројеви: Резултати 17. кола

Након шест извучених бројева једном од њих је фалио број 9, док је другом недостајао 31.

Међутим, бубањ је избацио број 21, тако да ипак нису дошли до милиона на лутрији.

Лијепа утјешна награда

Они су били међу шест играча који су на крају освојили шестицу, а која им је донијела по нешто више од 16.000 КМ.

Иако лијепа утјешна награда, тешко да ће поменута двојица играча славити овај добитак с обзиром на то да их је тренутак дијелио од значајно веће премије.

Иначе, добитна комбинација у овом колу гласила је 8, 11, 22, 2, 14, 39 и 21.

Лото плус

У игри Лото плус извучени су бројеви 14, 36, 6, 21, 13, 17 и 15.

Ова игра била је вриједна 3.670.000 марака.

Alkohol

Здравље

Шта се дешава у организму када престанемо конзумирати алкохол?

Ни у њој није било главног добитка па ће премија у наредном колу расти додатно.

Лото џокер

Џокер је у 17. колу носио премију од 40.000 марака, а извучен је број 320032.

Међутим, ни у овој игри није извучена главна премија.

Екстра шанса

И овог петка играчи су имали прилику у игри екстра шанса .

Извучен је и четврти аутомобил пежо 308.

Љубав

Љубав и секс

Психолог објашњава шта брак одржава јаким

Добитни листић имао је број 01-07912-09-5-26-000-14.

Уплаћен је у Ваљеву, 27. фебруара у 9 сати и 59 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

лото резултати

Лото бројеви

Лото резултати данас

Loto izvučeni brojevi

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лото / Лутрија

Друштво

Извучени Лото бројеви: Резултати 17. кола

2 ч

0
Сајам туризма у Српској

Друштво

Српска биљежи рекордне посјете туриста

2 ч

0
Свештеник упозорио на велики гријех током Васкршњег поста: ''Када постите намажите уљем главу своју''

Друштво

Свештеник упозорио на велики гријех током Васкршњег поста: ''Када постите намажите уљем главу своју''

4 ч

0
Хоће ли појефтинити возачке дозволе за поједине возаче у БиХ

Друштво

Хоће ли појефтинити возачке дозволе за поједине возаче у БиХ

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Пожар у БиХ - гори Стари хотел

22

18

Вучић у посјети Дачићу: Познато у каквом је стању министар

22

08

Ухапшен осумњичени за убиство Живка Бакића

21

53

Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе

21

38

Полиција напустила зграду Аца Ђукановића у Подгорици: Претрес трајао пет сати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner