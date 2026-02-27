Психолог објашњава шта брак одржава јаким

Извор:
Без обзира да ли сте у браку годину дана или 20 година, многи парови дозвољавају да њихов љубавни живот падне у заборав након што кажу: „Да“.
- Што је пар дуже заједно, нажалост, ти састанци се обично смањују, и ти парови обично морају више да раде да би их остварили - примјећује терапеуткиња К’Хара Макини.
Пошто су провели значајну количину времена упознајући свог партнера прије него што сте се вјенчали, многи не мисле да треба да наставите са забављањем и у свом брачном животу. А да не спомињемо да са браком долази и већа одговорност, посебно са дјецом, тако да проналажење времена за продубљивање ваше везе постаје још изазовније.
- Наставите да се забављате са својим партнером, без обзира на то колико дуго сте заједно. Одвајање времена у календару за редовне састанке је неопходно за јачи брак. Предности састанака су повећана повезаност и подсјетник зашто пар жели да буде заједно. Рутински састанци су добар начин да се његује и развија пријатељство, што је суштинска компонента дуготрајне везе и брака - савјетује Макини.
Било да је у питању вечера и пиће у вашем омиљеном ресторану или вечерња шетња, забављање са вашим супружником ће подићи вашу везу на виши ниво.
Као опште правило, једно вече за састанак недјељно је довољно за брачне парове, према Мекини. Међутим, постоји неколико фактора који утичу на то колико често ви и ваш партнер заказујете ове састанке.
Прво, свака особа има различите потребе и начин живота. Неки парови могу уживати у својој независности током радне недјеље и пронаћи задовољство у недјељном састанку петком увече. Други парови желе да вријеме чешће проводе заједно.
- Оно што сваки пар треба да узме у обзир да би одредио број вечери за састанке који ће му одговарати јесте колико друштва жели и треба му. Колико им је одвлачења пажње од рутине живота потребно да би искра одржала живом? - истиче психолог Јасмин Сед.
У зависности од различитих стилова личности, понекад један партнер може жељети више квалитетног времена, док другом може бити потребно више времена за себе. Да бисте избегли неслагање и спречили да нагомилано негодовање поткопа вашу везу, обавезно изразите своје потребе током отвореног разговора са партнером.
Ако се превише концентришете на квантитет, брзо ћете почети да посматрате вечери за састанке као обавезу, нешто што треба да испуните са своје листе обавеза. Фокусирање на исход, а не на искуство провођења времена са партнером, на крају ће бити контрапродуктивно.
- Све док је састанак свјесно усмјерен на пар без ометања, то је идеално - каже Макини.
