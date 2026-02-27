Logo
Large banner

Психолог објашњава шта брак одржава јаким

Извор:

Магазин новости

27.02.2026

20:30

Коментари:

0
Љубав. вјенчање
Фото: Unsplash

Без обзира да ли сте у браку годину дана или 20 година, многи парови дозвољавају да њихов љубавни живот падне у заборав након што кажу: „Да“.

- Што је пар дуже заједно, нажалост, ти састанци се обично смањују, и ти парови обично морају више да раде да би их остварили - примјећује терапеуткиња К’Хара Макини.

Alkohol

Здравље

Шта се дешава у организму када престанемо конзумирати алкохол?

Пошто су провели значајну количину времена упознајући свог партнера прије него што сте се вјенчали, многи не мисле да треба да наставите са забављањем и у свом брачном животу. А да не спомињемо да са браком долази и већа одговорност, посебно са дјецом, тако да проналажење времена за продубљивање ваше везе постаје још изазовније.

- Наставите да се забављате са својим партнером, без обзира на то колико дуго сте заједно. Одвајање времена у календару за редовне састанке је неопходно за јачи брак. Предности састанака су повећана повезаност и подсјетник зашто пар жели да буде заједно. Рутински састанци су добар начин да се његује и развија пријатељство, што је суштинска компонента дуготрајне везе и брака - савјетује Макини.

Било да је у питању вечера и пиће у вашем омиљеном ресторану или вечерња шетња, забављање са вашим супружником ће подићи вашу везу на виши ниво.

Колико често треба планирати састанке?

Као опште правило, једно вече за састанак недјељно је довољно за брачне парове, према Мекини. Међутим, постоји неколико фактора који утичу на то колико често ви и ваш партнер заказујете ове састанке.

Ацо Ђукановић полиција Црна Гора

Регион

Полиција претреса кућу брата Мила Ђукановића

Поштујте индивидуалне преференције

Прво, свака особа има различите потребе и начин живота. Неки парови могу уживати у својој независности током радне недјеље и пронаћи задовољство у недјељном састанку петком увече. Други парови желе да вријеме чешће проводе заједно.

- Оно што сваки пар треба да узме у обзир да би одредио број вечери за састанке који ће му одговарати јесте колико друштва жели и треба му. Колико им је одвлачења пажње од рутине живота потребно да би искра одржала живом? - истиче психолог Јасмин Сед.

У зависности од различитих стилова личности, понекад један партнер може жељети више квалитетног времена, док другом може бити потребно више времена за себе. Да бисте избегли неслагање и спречили да нагомилано негодовање поткопа вашу везу, обавезно изразите своје потребе током отвореног разговора са партнером.

Лото / Лутрија

Друштво

Извучени Лото бројеви: Резултати 17. кола

Фокусирајте се на квалитет

Ако се превише концентришете на квантитет, брзо ћете почети да посматрате вечери за састанке као обавезу, нешто што треба да испуните са своје листе обавеза. Фокусирање на исход, а не на искуство провођења времена са партнером, на крају ће бити контрапродуктивно.

- Све док је састанак свјесно усмјерен на пар без ометања, то је идеално - каже Макини.

Подијели:

Тагови :

љубавне везе

Љубав

Брак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Срби буду поносни на своје датуме и чувају свој идентитет

Република Српска

Минић: Срби буду поносни на своје датуме и чувају свој идентитет

2 ч

0
Пјевач Дени Бонештај

Сцена

Пјевач добио шесто дијете: За насљедника изабрао име моћног значења

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Могуће пријатељско преузимање Кубе

2 ч

0
Трамвајска несрећа у Милану

Свијет

Снимљен тренутак искакања трамваја из шина

2 ч

0

Више из рубрике

Четири знака да сте лоши у кревету

Љубав и секс

Четири знака да сте лоши у кревету

1 д

0
Седам једноставних трикова за већи ужитак у спаваћој соби

Љубав и секс

Седам једноставних трикова за већи ужитак у спаваћој соби

2 д

0
Зашто жене одустају од веза?

Љубав и секс

Зашто жене одустају од веза?

4 д

0
Знакови који показују да вас партнер воли више него што мислите

Љубав и секс

Знакови који показују да вас партнер воли више него што мислите

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Пожар у БиХ - гори Стари хотел

22

18

Вучић у посјети Дачићу: Познато у каквом је стању министар

22

08

Ухапшен осумњичени за убиство Живка Бакића

21

53

Ученик извадио нож на часу: Изјава мајке шокирала многе

21

38

Полиција напустила зграду Аца Ђукановића у Подгорици: Претрес трајао пет сати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner