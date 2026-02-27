Минић: Срби буду поносни на своје датуме и чувају свој идентитет

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је вечерас у Београду да је заједништво српског народа Србије и Српске битно и да је сада вријеме да заједно, заједничким радом, обиљежавањем свих манифестација, Срби буду поносни на своје датуме и чувају свој идентитет.
"Више ће нас цијенити, када виде да ми цијенимо себе, да се не стидимо ничега што је везано за нас", рекао је Минић, обраћајући се на свечаном пријему у Дому војске у Београду поводом 9. јануара – Дана Републике, и 28. фебруара – дана усвајања првог Устава Републике Српске, под слоганом "Живјеће огњиште".
Минић је нагласио да су тробојке, заставе Србије и Српске, у ствари једна застава, која је увијек била на правој страни историје и борила се увијек за слободу и правду и тако ће и остати.
Он је рекао да је Српска рођена 9. јануара, 28. фебруара добила личну карту и крштеницу, а у Дејтону 1995. године и пасош и да су се за то борили борци Војске Републике Српске, за ту идеју, схватајући колика је обавеза због огромног ризика који је наметнула историја и Други свјетски рат.
"Видјели су шта нам се дешава кад немамо било какав облик државне организације, да нас товаре у вагоне, шинска кола и воде на стратишта, а они који нису имали мјеста завршили су по њивама и шумама и до дан данас им се не зна за кости", указао је Минић.
Према његовим ријечима, то је била национална идеја да се очува српски народ, за ту идеју Срби су се борили све вријеме, за ту идеју су животе дали најбољи српски синови, за њу су многа дјеца плакала за родитељима, мајке за синовима и та идеја никада се не смије заборавити.
Минић је рекао да је 1995. године у Дејтону Српска добила и пасош и међународни кредибилитет, али да од тада траје уништавање сва та три документа.
Он је навео да је то резултовало одлукама Народне скупштине Републике Српске и свих који су имали смјелости, за које можда некада у првом моменту ни народ ни окружење нису имали перцепцију о чему је ријеч.
"Све те одлуке од 1995. године од данас очувале су наш идентитет и да ми својом руком пишемо своју историју", рекао је Минић.
Он сматра да је након много времена попустила челична песница и да Република Српска треба поново да се врати сваком свом грађанину и човјеку.
"Ми имамо Србију, најчешће нисте ни били свјесни колико пута сте нам помогли, само зато што постојите, само зато што смо, знајући да сте ту, били одважни и храбри да направимо неки потез, знајући да имамо старијег брата и старију сестру и да смо јачи. Хвала вам на томе", нагласио је Минић.
Он каже да вјерује да српски народ, који је један, има заједничку историју вјеру, културу, традицију, није изгубио онај дио националног идентитета који цијени породицу, гостољубив је према свима, моли се и за непријатеља.
Пријему, који је организовало Представништво Републике Српске у Србији, присуствују лидер СНСД-а Милорад Додик, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, изасланик предсједника Србије Милош Вучевић, епископ новобрдски Иларион, као изасланик Његове светости патријарха српског.
Присутни су министри Републике Српске, и то просвјете и културе Боривоје Голубовић, енергетике и рударства Петар Ђокић, за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић, као и министри Владе Србије, посланици парламената Србије и Српске, представници Војске Србије, културне и јавне личности.
