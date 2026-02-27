Заједнички развој бањског туризма у Српској и Србији - мост сарадње и нове могућности

Аутор:Бојана Винчић
Ово је први у низу састанака представника бањског туризма Републике Српске и Србије, поручују учесници округлог стола.
Заједничке едукације, промоције, као и координисани наступ према Влади и институцијама у области бањског туризма биће неки од основних мотива за унапређење сарадње.
"За почетак нам је циљ да се упознамо, да видимо шта ви у Републици Српској можете да радите, које су специјализације у оквиру здравственог туризма и да ми представимо своје капацитете у том смислу овдје. Одувијек смо имали добру сарадњу. Ми смо увијек били једно и увијек можете рачунати на помоћ нашег министарства", рекао је предсједник Групације за здравствени туризам у ПК Србија, Слободан Продановић.
"Имамо раст тражње и страних туриста у Републици Српској. Тенденција је да ће се тај раст наставити, да нашим радом задржимо госте и доведемо нове. Такође, имамо и госте из Србије који су међу првим, другим и трећим по бројности у иностранству", поручио је предсједник Групације бања Републике Српске, Александар Радошевић.
Бање нису само мјеста која пружају здравствене услуге – оне су покретач локалног економског развоја, запошљавања и утичу на продужење туристичке сезоне, поручују из Привредних комора Српске и Србије.
"Привредне коморе представљају мост који спаја привреднике и институције. Уз подршку министарстава и туристичких организација, надамо се да ћемо дефинисати будуће правце сарадње, који имају за циљ унапређење понуде, стандарда квалитета и нових пројеката са дугорочним ефектом", истиче секретар Удружења туризма и угоститељства Привредне коморе Републике Српске, Драгана Шобот.
"Идеја је размјена мишљења, мапирање капацитета и дефинисање дугорочне сарадње бања Републике Српске и Србије", додаје Маја Гогић Боснић из Удружења за туризам Привредне коморе Србије.
Бањски туризам је једна од окосница туризма и зато је важно радити на промоцији бања и код домаћег становништва, како би грађани увидјели да и у својој близини имају доступне квалитетне превентивне и здравствене услуге, закључено је на округлом столу о бањском туризму.
