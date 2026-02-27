Logo
Фицо: Кијев није заинтересован за наставак протока нафте

Извор:

СРНА

27.02.2026

18:45

Фицо: Кијев није заинтересован за наставак протока нафте
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Словачки премијер Роберт Фицо је након телефонског разоговра с украјинским предсједником Владимиром Зеленским изјавио да украјинска страна нема интереса у наставку протока нафте преко нафотовода Дружба.

"Из разговора са украјинским предсједником Владимиром Зеленским сам стекао јасан утисак да украјинска страна нема интереса за наставак транзита нафте преко украјинске територије", написао је Фицо у објави на "Иксу".

643be92e50c75 policija crna gora

Регион

Претрес имовине Аце Ђукановића и у Никшићу

Он је навео да је питао Зеленског за информације о томе када ће, и да ли уопште, бити настављен проток нафте преко Украјине до Словачке, и да на то питање није добио конкретан одговор.

"Тврдио сам да имамо легитимно право на увоз на основу потписаних споразума са добављачима, као и на основу одлуке ЕУ којом се дозвољава кориштење енергетских ресурса из Русије до краја 2027. године. Обавијестио сам Зеленског да нам његова одлука о обустављању протока нафте изазива логистичке проблеме и економску штету", написао је Фицо.

Он је подсјетио да украјинска страна до сада није дозволила словачком амбасадору у Кијеву да изврши инспекцију штете на нафтоводу, и да то није одобрено ни амбасадору ЕУ у Украјини.

Словачки премијер је нагласио да ће се одазвати на састанак, уколико ће то помоћи рјешавању проблема са протоком нафте.

Пријем у Београду

Република Српска

Свечани пријем у Београду поводом 34 године од првог Устава Српске

"Украјински предсједник је предложио састанак са словачком страном о свим аспектима украјинско-словачке сарадње. Пристаћу на састанак са њим на територији једне од чланица ЕУ, које украјински предсједник често посјећује", навео је Фицо у објави.

Он је додао да је, из разговора са Зеленским, ипак стекао утисак да Кијев није заинтересован за наставак протока нафте.

Роберт Фицо

Словачка

Нафта

