Извор:

Агенције

27.02.2026

18:14

Мушкарац данима био заглављен у ''живом пијеску'' без хране и воде: Извлачење трајало сатима
Драматично спашавање догодило се на Флориди, гдје је мушкарац из Џексонвила, Ендру Гиденс (36), пронађен и извучен након што је данима био заробљен до рамена у блату налик „живом пијеску“, без хране и воде. Нестао је 14. фебруара, а његов је нестанак пријављен када су породица и пријатељи изразили забринутост за његово ментално здравље. Локалне власти данас су потврдиле ово невјероватно спашавање.

Нестанак и очајничка потрага

Породица није видјела Гиденса од Дана заљубљених, 14. фебруара, након чега је пријављен његов нестанак.

Канцеларија шерифа округа Патнам саопштила је да су се породица и пријатељи обратили властима јер је мушкарац био у депресији послије недавног раскида везе. Управо је та забринутост покренула потрагу која ће довести до невјероватног открића.

Заробљен у „живом пијеску“: Борба са хладноћом и глађу

Замјеници шерифа пронашли су Гиденса у четвртак на локацији компаније Вулкан Материјалс, источно од Мелроуза, како је пренио НБЦ Њуз.

Био је "заглављен до рамена у блату, испод нивоа околне траве, због чега је био готово непримјетан", објављено је на друштвеним мрежама.

Ватрогасна служба додала је да је Гиденс неколико дана био заробљен без хране и воде, док су се температуре у том подручју спуштале испод нуле, што је додатно отежавало његово стање и пријетило хипотермијом.

Херојска акција спашавања: Сати борбе против нестабилног тла

Акција спашавања била је изузетно комплексна.

Припадници служби у почетку покушавали да га извуку уз помоћ ужади. Када то није било довољно, користили су љестве, дрвене даске и други алат како би га ослободили.

Због изузетно нестабилног тла, спасиоци су морали да напредују опрезно како и сами не би пропали у опасно блато.

Након више од два сата напорног рада, мушкарац је коначно извучен око 20.30 часова по локалном времену.

Након спашавања: Стање и будући кораци

Ендру Гиденс је био свјестан и комуницирао је са спасиоцима током цијеле акције.

Ипак, због озбиљности ситуације и вишедневног излагања хладноћи и исцрпљености, хеликоптером је пребачен у болницу у критичном стању.

Из канцеларије шерифа навели су да против њега неће бити поднесене пријаве за неовлашћен улазак, узимајући у обзир његово ментално здравље и тешку ситуацију у којој се нашао.

Овај догађај служи као подсјетник на важност брзе реакције и храбрости спасилачких служби.

