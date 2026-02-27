Мушкарац данима био заглављен у ''живом пијеску'' без хране и воде: Извлачење трајало сатима

Извор:
Драматично спашавање догодило се на Флориди, гдје је мушкарац из Џексонвила, Ендру Гиденс (36), пронађен и извучен након што је данима био заробљен до рамена у блату налик „живом пијеску“, без хране и воде. Нестао је 14. фебруара, а његов је нестанак пријављен када су породица и пријатељи изразили забринутост за његово ментално здравље. Локалне власти данас су потврдиле ово невјероватно спашавање.
Породица није видјела Гиденса од Дана заљубљених, 14. фебруара, након чега је пријављен његов нестанак.
Канцеларија шерифа округа Патнам саопштила је да су се породица и пријатељи обратили властима јер је мушкарац био у депресији послије недавног раскида везе. Управо је та забринутост покренула потрагу која ће довести до невјероватног открића.
Замјеници шерифа пронашли су Гиденса у четвртак на локацији компаније Вулкан Материјалс, источно од Мелроуза, како је пренио НБЦ Њуз.
Био је "заглављен до рамена у блату, испод нивоа околне траве, због чега је био готово непримјетан", објављено је на друштвеним мрежама.
Ватрогасна служба додала је да је Гиденс неколико дана био заробљен без хране и воде, док су се температуре у том подручју спуштале испод нуле, што је додатно отежавало његово стање и пријетило хипотермијом.
Акција спашавања била је изузетно комплексна.
Припадници служби у почетку покушавали да га извуку уз помоћ ужади. Када то није било довољно, користили су љестве, дрвене даске и други алат како би га ослободили.
Због изузетно нестабилног тла, спасиоци су морали да напредују опрезно како и сами не би пропали у опасно блато.
Након више од два сата напорног рада, мушкарац је коначно извучен око 20.30 часова по локалном времену.
Ендру Гиденс је био свјестан и комуницирао је са спасиоцима током цијеле акције.
Ипак, због озбиљности ситуације и вишедневног излагања хладноћи и исцрпљености, хеликоптером је пребачен у болницу у критичном стању.
Из канцеларије шерифа навели су да против њега неће бити поднесене пријаве за неовлашћен улазак, узимајући у обзир његово ментално здравље и тешку ситуацију у којој се нашао.
Овај догађај служи као подсјетник на важност брзе реакције и храбрости спасилачких служби.
