Овај град уводи забрану алкохола

Извор:
Анадолија
27.02.2026
16:20
Коментари:0
Белгијски град Бом увео је дневну забрану алкохола у центру града од априла до септембра како би смањио јавне нереде, извијестила је у петак телевизија "ВРТ".
Током тог периода, конзумирање алкохола биће забрањено на и око Гроте Маркта, историјског трга, у сваком тренутку.
Хроника
Хорор: Мушкарац убио жену, па себе
Прије је јавно пијење изван допуштених подручја било забрањено само од поноћи до 08.00 сати ујутро, осим на допуштеним терасама и догађајима.
Градоначелник Јероен Баерт рекао је да је мјера усмјерена на подручја гдје су се догодиле сметње повезане с алкохолом.
"Одабрали смо овај период јер су дани дужи и шансе за лијепо вријеме се повећавају. Поготово се тада људи окупљају на подручјима гдје желимо предузети мјере", објаснио је Баерт.
Економија
Најскупљи стан у Српској продат за 798.000 КМ, а кућа за 600.000
Они који прекрше ову забрану се могу суочити с казнама према општинском законику о управним санкцијама.
Власти су појасниле да ће се ношење отворене флаше или лименке алкохола такође сматрати кршењем забране.
Најновије
Најчитаније
17
42
17
31
17
30
17
23
17
17
Тренутно на програму