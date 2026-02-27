Logo
Large banner

Овај град уводи забрану алкохола

Извор:

Анадолија

27.02.2026

16:20

Коментари:

0
Овај град уводи забрану алкохола
Фото: pexels/Chris F

Белгијски град Бом увео је дневну забрану алкохола у центру града од априла до септембра како би смањио јавне нереде, извијестила је у петак телевизија "ВРТ".

Током тог периода, конзумирање алкохола биће забрањено на и око Гроте Маркта, историјског трга, у сваком тренутку.

Најновија вијест

Хроника

Хорор: Мушкарац убио жену, па себе

Прије је јавно пијење изван допуштених подручја било забрањено само од поноћи до 08.00 сати ујутро, осим на допуштеним терасама и догађајима.

Градоначелник Јероен Баерт рекао је да је мјера усмјерена на подручја гдје су се догодиле сметње повезане с алкохолом.

"Одабрали смо овај период јер су дани дужи и шансе за лијепо вријеме се повећавају. Поготово се тада људи окупљају на подручјима гдје желимо предузети мјере", објаснио је Баерт.

ključevi

Економија

Најскупљи стан у Српској продат за 798.000 КМ, а кућа за 600.000

Они који прекрше ову забрану се могу суочити с казнама према општинском законику о управним санкцијама.

Власти су појасниле да ће се ношење отворене флаше или лименке алкохола такође сматрати кршењем забране.

Подијели:

Тагови :

Belgija

Алкохол

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Син звјерски тукао мајку уз пријетње да ће је убити

Хроника

Син звјерски тукао мајку уз пријетње да ће је убити

1 ч

0
Сијевали ножеви у центру града: Младић тешко ранио неколико људи

Регион

Сијевали ножеви у центру града: Младић тешко ранио неколико људи

1 ч

0
Кампања Не буди тај лик

Друштво

Тропик и удружења особа са инвалидитетом покрећу кампању за заштиту паркинг мјеста

1 ч

0
Беба од 18 мјесеци пала са 33 метра висине

Свијет

Беба од 18 мјесеци пала са 33 метра висине

1 ч

0

Више из рубрике

Беба од 18 мјесеци пала са 33 метра висине

Свијет

Беба од 18 мјесеци пала са 33 метра висине

1 ч

0
Холандија на највећем губитку због забране увоза руске нафте

Свијет

Холандија на највећем губитку због забране увоза руске нафте

2 ч

0
Медицинска сестра преминула на пракси

Свијет

Медицинска сестра Александра умрла током праксе на приватној клиници

2 ч

0
Да ли креће сукоб? Кина позвала своје грађане да не путују у Иран

Свијет

Да ли креће сукоб? Кина позвала своје грађане да не путују у Иран

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Осјећате се уморно и након цијеле ноћи спавања? Ово су могући разлози

17

31

Фармерке које ће бити у тренду овог прољећа

17

30

Миле Китић открио своје право име

17

23

Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

17

17

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner