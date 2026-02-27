Logo
Large banner

Медицинска сестра Александра умрла током праксе на приватној клиници

Извор:

АТВ

27.02.2026

15:25

Коментари:

0
Медицинска сестра преминула на пракси
Фото: Фејсбук

Медицинска сестра Александра Кристина В. (23) из Констанце у Румунији преминула је током смјене у клиници Еуроматерна док је била на пракси, саопштила је локална полиција.

Према првим извјештајима, млада жена се током јутарње смјене пожалила на болове у стомаку. И поред напора колега да јој пруже помоћ, Александри нажалост није било спаса.

илу-пун Мјесец-05092025

Наука и технологија

Кинеска свемирска агенција: Слетјећемо на Мјесец прије 2030.

Претпоставља се да је смрт наступила усљед унутрашњег крварења.

Полиција је 27. фебруара око 8.20 часова примила позив на број 112 и одмах је реаговала. Службеници су потврдили да се ради о запосленој (23), а првим прегледом на лицу мјеста нису утврђени трагови насиља.

Тијело је пребачено у мртвачницу Централног гробља ради обдукције која ће утврдити тачан узрок смрти.

"На основу почетних истрага спроведених на лицу мјеста, нису утврђени видљиви трагови насиља", рекли су представници Канцеларије јавног тужиоца у Констанци.

DESINGERICA-080925

Сцена

Десингерици пријети затвор због јагњета на бини?

У овом случају поднијета је и кривична пријава, како би се спровела детаљна истрага.

Овај трагичан догађај потресао је запослене у клиници, а истрага ће пружити више информација о околностима које су довеле до изненадне смрти младе медицинске сестре.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

трагедија

Rumunija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Да ли креће сукоб? Кина позвала своје грађане да не путују у Иран

Свијет

Да ли креће сукоб? Кина позвала своје грађане да не путују у Иран

4 ч

0
Дјеца

Свијет

Драма у Бечу: Два дјечака нестала на путу до школе

5 ч

0
Упозорење из Русије: Кијев припрема саботажу на два гасовода

Свијет

Упозорење из Русије: Кијев припрема саботажу на два гасовода

5 ч

0
Талибански борци

Свијет

"Немамо више стрпљења – ово је отворени рат"; Настављају се напади, најмање 180 мртвих?

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Осјећате се уморно и након цијеле ноћи спавања? Ово су могући разлози

17

31

Фармерке које ће бити у тренду овог прољећа

17

30

Миле Китић открио своје право име

17

23

Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

17

17

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner