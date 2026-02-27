Медицинска сестра Александра умрла током праксе на приватној клиници

Извор:
АТВ
27.02.2026
Медицинска сестра Александра Кристина В. (23) из Констанце у Румунији преминула је током смјене у клиници Еуроматерна док је била на пракси, саопштила је локална полиција.
Према првим извјештајима, млада жена се током јутарње смјене пожалила на болове у стомаку. И поред напора колега да јој пруже помоћ, Александри нажалост није било спаса.
Претпоставља се да је смрт наступила усљед унутрашњег крварења.
Полиција је 27. фебруара око 8.20 часова примила позив на број 112 и одмах је реаговала. Службеници су потврдили да се ради о запосленој (23), а првим прегледом на лицу мјеста нису утврђени трагови насиља.
Тијело је пребачено у мртвачницу Централног гробља ради обдукције која ће утврдити тачан узрок смрти.
"На основу почетних истрага спроведених на лицу мјеста, нису утврђени видљиви трагови насиља", рекли су представници Канцеларије јавног тужиоца у Констанци.
У овом случају поднијета је и кривична пријава, како би се спровела детаљна истрага.
Овај трагичан догађај потресао је запослене у клиници, а истрага ће пружити више информација о околностима које су довеле до изненадне смрти младе медицинске сестре.
