"Немамо више стрпљења – ово је отворени рат"; Настављају се напади, најмање 180 мртвих?

Извор:
Агенције
27.02.2026
09:07
Коментари:0
Пакистанске снаге безбједности покренуле су војну операцију против Авганистана као одговор на недавне нападе Талибана, а министар одбране Хаваџа Асиф рекао је да је у току "отворени рат" након што су пријављене експлозије у Кабулу, преноси Ал Џазира.
Неколико сати раније, портпарол талибанске владе Забихулах Муџахид рекао је да Авганистан спроводи "офанзивне операције великих размјера" против пакистанске војске дуж "линије Дуранд" која раздваја двије земље.
Свијет
Пакистан бомбардовао Кабул и Кандахар: Објавили "отворени рат" талибанима
Асиф је рекао да је Исламабаду "понестало стрпљења".
"Наша чаша стрпљења се прелила. Сада је између нас и вас (Авганистана) отворени рат", навео је.
Напади на Кабул и Кандахар су најновији у низу сукоба између Пакистана и Авганистана, упркос томе што су двије земље пристале на крхко примирје у октобру 2025. године.
Пакистан је прошле недјеље извео низ ноћних ваздушних напада на Авганистан, у којима је, према ријечима талибана, убијено најмање 18 људи, укључујући жене и дјецу.
Pakistan has released video footage of airstrikes on Kabul, saying they targeted Taliban facilities in response to what it called “unprovoked aggression.”— Visegrád 24 (@visegrad24) February 26, 2026
Meanwhile, the Taliban have threatened to retaliate for the strikes on Kabul by bombing Pakistani cities. pic.twitter.com/WjAW5bObTy
Исламабад је саопштио да су напади усмјерени на седам милитантних кампова и скровишта у близини пакистанско-авганистанске границе и да су покренути након недавних самоубилачких напада у Пакистану. Кабул је саопштио да су погођене цивилне куће и вјерска школа, а међу погинулима су жене и дјеца.
Авганистански талибани су саопштили да су покренули операцију "великих размјера" као одговор и рекли су синоћ да су у офанзиви убили "бројне" пакистанске војнике.
Ово је демантовао портпарол пакистанског премијера Шехбаза Шарифа, који је такође оспорио тврдњу портпарола талибана да је заузето 15 војних положаја.
Terrorists must no longer sleep peacefully at night. pic.twitter.com/4fVUZOH0VY— Political Base Abdul Maroof Azadmanish (@PoliticalBaseMA) February 26, 2026
Пакистан је касније саопштио да су два његова војника убијена, а три рањена након што су трупе одговориле на "неизазвану ватру" дуж заједничке границе.
Шариф је рекао да су оружане снаге земље "у потпуности способне да поразе сваку агресивну намјеру".
"Неће бити компромиса у одбрани наше вољене домовине и одговорићемо на сваку агресију достојним одговором. Читава нација стоји уз Пакистанске оружане снаге", рекао је.
Похвалио је војску, за коју је рекао да "обавља своје дужности у духу национализма".
"Грађани и оружане снаге Пакистана су увијек спремни да заштите безбједност, суверенитет и територијални интегритет земље. Пакистанске оружане снаге су одлучне да не дозволе да се мир и безбједност земље угрозе ни под којим околностима", рекао је.
Аналитичари су за Би-Би-Си Урду рекли да је мало вјероватно да би талибани водили конвенционални рат против Пакистана. Постоји огромна разлика у војној снази између Пакистана и авганистанских талибана.
Пакистанске оружане снаге, које су наоружане нуклеарним оружјем, редовно се рангирају међу 15 војно најмоћнијих на свијету. Авганистански талибани, с друге стране, немају упоредиве војне ресурсе и суочавају се са економским проблемима.
Оружје којим располаже талибанска војска долази углавном из три извора: из арсенала бивше авганистанске војске, од страних снага које су се повукле и од новог оружја набављеног из различитих извора, укључујући црно тржиште.
Стручњаци кажу да снимци прошлих граничних сукоба сугеришу да су талибанске снаге углавном користиле лако оружје против пакистанских снага.
Међутим, аналитичари истичу да талибани имају велико искуство у герилском ратовању. Авганистански стручњак за безбједност рекао је за Би-Би-Си Урду да су многи сукоби талибана са пакистанским снагама укључивали герилску тактику попут изненадних напада и бомби поред пута.
Раније данас на великом граничном прелазу између Авганистана и Пакистана чула се пуцњава и гранатирање, јавила је новинска агенција АФП.
Прелаз Торкхам, који повезује пакистански град Торкам и авганистанску покрајину Нангархар, кључна је рута за људе и робу између двије земље.
Копнена граница између Пакистана и Авганистана углавном је затворена откако су у октобру прошле године избили гранични сукоби, осим прелаза Торкама, који је једно од ријетких мјеста које је остало отворено. Многи Авганистанци су користили тај прелаз за повратак из Пакистана, гдје су се суочили са растућим притиском и погоршањем животних услова.
Камп за избјеглице у близини прелаза је током ноћи погодила минобацачка граната, рекао је за АФП покрајински дужносник.
Обје стране тврде да су нанеле жртве другој страни, али ниједна бројка није независно потврђена.
Портпарол пакистанске владе Мошараф Заид је рекао:
- 133 авганистанска талибанска борца су убијена
- више од 200 је рањено
- 27 положаја је уништено, а девет је заробљено.
Портпарол талибана Муџахид је рекао:
- 55 пакистанских војника је убијено
- 19 положаја је заробљено
- осам талибанских бораца је убијено, а 11 је рањено
- 13 цивила је повријеђено.
Иран је спреман да помогне у "олакшавању дијалога" између Пакистана и Авганистана, објавио је ирански министар спољних послова Абас Арагчи на Иксу.
Позвао је двије земље да "реше своје разлике добросусједским односима и дијалогом".
Иран је и раније понудио посредовање између двије државе док су расле напетости на граници.
Свијет
4 д0
Свијет
1 седм0
Свијет
2 седм0
Регион
3 седм0
Најновије
Најчитаније
11
55
11
39
11
19
11
16
11
12
Тренутно на програму