Плинска боца експлодирала у кући, најмање осам мртвих

08.02.2026
10:57
Коментари:0
Најмање осам људи погинуло је када је плинска боца експлодирала у кући у Кабулу, главном граду Авганистана, саопштено је из канцеларије градског гувернера.
Трагедија се догодила у Полицијском округу 21, када је породица користила гријалицу на плин током хладног зимског времена.
Боца је експлодирала због цурења плина, пренијела је агенција Синхуа.
У сличном инциденту, три жене су погинуле, а једна је повријеђена у четвртак, 5. фебруара, у источној авганистанској провинцији Хост.
Већина домаћинстава у Авганистану ослања се на плинске боце или традиционалне пећи за гријање својих домова током сурових зима у недостатку савремене инфраструктуре за гријање.
