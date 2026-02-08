Logo
Large banner

Плинска боца експлодирала у кући, најмање осам мртвих

08.02.2026

10:57

Коментари:

0
Плинска боца експлодирала у кући, најмање осам мртвих
Фото: Pexels

Најмање осам људи погинуло је када је плинска боца експлодирала у кући у Кабулу, главном граду Авганистана, саопштено је из канцеларије градског гувернера.

Трагедија се догодила у Полицијском округу 21, када је породица користила гријалицу на плин током хладног зимског времена.

Боца је експлодирала због цурења плина, пренијела је агенција Синхуа.

У сличном инциденту, три жене су погинуле, а једна је повријеђена у четвртак, 5. фебруара, у источној авганистанској провинцији Хост.

Већина домаћинстава у Авганистану ослања се на плинске боце или традиционалне пећи за гријање својих домова током сурових зима у недостатку савремене инфраструктуре за гријање.

Подијели:

Тагови:

plinska boca

avganistan

Експлозија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Детаљи отмица Даниела Кајмакоског: Турци га везали и тражили 20.000 евра, па слупали ауто у Руми

Србија

Детаљи отмица Даниела Кајмакоског: Турци га везали и тражили 20.000 евра, па слупали ауто у Руми

4 ч

0
Велики пожар: Горјела кућа, још се не зна узрок

Хроника

Велики пожар: Горјела кућа, још се не зна узрок

4 ч

0
Нова метода крађе аутомобила: Лоповима је потребна само једна ствар из кухиње

Ауто-мото

Нова метода крађе аутомобила: Лоповима је потребна само једна ствар из кухиње

4 ч

0
Трагедија послије меча са Звездом, умро Давид Федерман

Кошарка

Трагедија послије меча са Звездом, умро Давид Федерман

4 ч

0

Више из рубрике

"Марта" разара европску државу: Има мртвих, војска на ногама, проглашена национална узбуна

Свијет

"Марта" разара европску државу: Има мртвих, војска на ногама, проглашена национална узбуна

5 ч

0
У Дубаију ухапшен атентатор на руског генерала, предат Москви

Свијет

У Дубаију ухапшен атентатор на руског генерала, предат Москви

5 ч

0
Пентагон прекида везе са Харвардом; Хегсет: Они су "воук", ми нисмо

Свијет

Пентагон прекида везе са Харвардом; Хегсет: Они су "воук", ми нисмо

5 ч

0
Кључа у САД-у: Ухапшене најмање 42 особе

Свијет

Кључа у САД-у: Ухапшене најмање 42 особе

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Крвнику из Ниша одређен притвор: осумњичен да је убио мајку двоје дјеце на кућном прагу

14

23

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

14

17

Шокантне тврдње из Москве: Зеленски лично наредио атентат на руског генерала

14

08

Опозициони "прваци" пред бирачким мјестима: Покушај утицаја на вољу грађана?

13

57

Огласио се МУП Српске: Ово су све пријаве у вези са поновљеним изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner