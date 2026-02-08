Велики пожар: Горјела кућа, још се не зна узрок

Извор:
Аваз
08.02.2026
10:11

На приватном стамбеном објекту у улици Џемала Биједића у Фојници синоћ је избио велики пожар.
Прве информације говоре да, срећом, у пожару није било повријеђених особа.
На терену су се брзо појавиле екипе Професионалне ватрогасне јединице Фојница, које су након велики напора ставиле ватру под контролу.
До овог тренутка није познато шта је узрок овог великог пожара.
