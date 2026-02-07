Logo
Large banner

Познат идентитет жене која је погинула у саобраћајној несрећи на путу Сарајево-Пале

07.02.2026

11:02

Коментари:

0
Азра Софтић погинула је у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос рано на путу Сарајево-Пале,
Фото: SRNA

Азра Софтић погинула је у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос рано на путу Сарајево-Пале, незванично сазнаје портал „Аваза“.

Како пише Аваз, она је била чланица Планинарског клуба "Горажде-Маглић". Софтић је била сувозач у комбију који се јутрос сударио с камионом.

Према посљедњим информацијама, у несрећи која се догодила повријеђено је осам особа. Повријеђени су превезени у болницу у Сарајеву.

Zoran Cegar prijetece pismo

Хроника

Зоран Чегар добио пријетеће писмо: "Ти си остављен за крај, угрожена ти је фамилија"

У току је увиђај који врше припадници Полицијске станице Пале.

Због саобраћајне незгоде на магистралној цести Сарајево-Пале, у мјесту Лапишница, саобраћај је и даље обустављен.

Подијели:

Таг:

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Zoran Cegar dobio prijetece pismo

Хроника

Зоран Чегар добио пријетеће писмо: "Ти си остављен за крај, угрожена ти је фамилија"

5 ч

0
Једна особа је погинула, а осам повријеђено у судару комбија и камиона на путу Сарајево-Пале у мјесту Лапишница, рекла је Срни портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Стокановић.

Хроника

Полиција о несрећи на путу Сарајево-Пале: Жена погинула, осам особа повријеђено

5 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Једно погинуло, шесторо повријеђених

7 ч

0
Ухапшен осумњичени за напад на потпредсједника ОО СДС Пелагићево

Хроника

Ухапшен осумњичени за напад на потпредсједника ОО СДС Пелагићево

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

49

Откривене димљене мумије у Вијетнаму: Револуција у историји мумификације

15

46

Везе са Епстином: покренута истрага против бившег француског министра културе

15

32

Преминуо Миро Вуксановић

15

26

Фицо затражио наставак рада словачко-руских међудржавних комисија

15

12

Веома близак Трампу: Ко је генерал Мајкл Флин са којим се састао Додик?

Small banner

Тренутно на програму

13:30

Гастро бар ( Р)

лајфстајл

13:55

Временска прогноза

временска прогноза

14:00

Случајно у љубави (12+,Р)

филмски програм

15:30

Досије (Р)

инфпр,стивно политички

16:00

Путник намјерник ( Р)

путопис

16:30

Временска прогноза

временска прогноза

16:35

Народ прича - избор

репортажна емисија

Стање на граничним прелазима

Small banner