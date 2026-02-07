Познат идентитет жене која је погинула у саобраћајној несрећи на путу Сарајево-Пале

07.02.2026
11:02
Азра Софтић погинула је у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос рано на путу Сарајево-Пале, незванично сазнаје портал „Аваза“.
Како пише Аваз, она је била чланица Планинарског клуба "Горажде-Маглић". Софтић је била сувозач у комбију који се јутрос сударио с камионом.
Према посљедњим информацијама, у несрећи која се догодила повријеђено је осам особа. Повријеђени су превезени у болницу у Сарајеву.
У току је увиђај који врше припадници Полицијске станице Пале.
Због саобраћајне незгоде на магистралној цести Сарајево-Пале, у мјесту Лапишница, саобраћај је и даље обустављен.
