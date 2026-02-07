Зеленски открио да су Американци дали рок

07.02.2026
11:57
Коментари:0
Сједињене Државе желе да Русија и Украјина пронађу рјешење и окончају рат прије љета, изјавио је украјински предсједник Владимир Зеленски.
Зеленски је рекао у обраћању новинарима да су САД предложиле нови круг разговора Кијева и Москве у Мајамију за седам дана и да је Кијев пристао.
Он је додао да билатерални споразуми САД и Русије о Украјини не могу бити противни украјинском Уставу и најавио наставак размјене ратних заробљеника са Москвом.
Зеленски је рекао да је слободна економска зона у Донбасу била једна од тема мировних преговора са Русијом који су, уз посредовање САД, вођени у Абу Дабију.
Украјински предсједник је додао да је током преговора поменута и могућност трилатералног самита лидера Украјине, Русије и САД.
