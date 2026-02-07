Пронађена четири држављанина Црне Горе на подручју Зеленгоре

Извор:
Полицијски службеници Полицијске управе Фоча, захваљујући брзој и ефикасној реакцији, у сарадњи са грађанима, пронашли су четири лица, држављане Црне Горе, чији је нестанак пријављен Полицијској станици Билећа 7. фебруара 2026. године око 6.30 часова.
Како је саопштено из Полицијске управе Фоча, нестала лица су посљедњи пут уочена путем видео-надзора 6. фебруара 2026. године у 17.08 часова, у мјесту Добро Поље, на подручју општине Калиновик. Том приликом забиљежено је да се крећу путничким моторним возилом марке „Рено каптур“ (Renault Captur) у правцу општине Калиновик, након чега им се губи сваки траг.
Одмах по пријави нестанка, на терен су упућене све расположиве јединице Полицијске управе Фоча, као и припадници Јединице жандармерије. Интензивна потрага резултирала је успјехом око 11.00 часова, када су, захваљујући информацијама добијеним од грађана, четири лица пронађена жива и здрава на реону планине Зеленгора, на подручју општине Калиновик.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац, а полицијски службеници настављају рад у складу са законом.
Држављани Црне Горе изгубили су се на алтернативним путевима од Фоче према Трнову којима се ових дана саобраћа јер је главни пут затворен због клизишта. Алтернативни правци очигледно нису обиљежени како треба.
