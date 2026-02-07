Logo
Large banner

Здравко Мамић љубио руку Цеци на концерту на Јахорини, она му поручила да је његов фан

Извор:

Телеграф

07.02.2026

11:26

Коментари:

0
zdravko mamic i ceca raznatovic
Фото: Telegraf

Српска пјевачица Светлана Цеца Ражнатовић наступала је на Јахорини, а у једном тренутку јој је пришао бивши челник Динама и бјегунац од хрватског правосуђа Здравко Мамић како би је поздравио.

Мамић је присуствовао другом од укупно три заказана концерта српске пјевачице на Јахорини, а снимак који је забиљежио Телеграф показује тренутак кад је пришао до бине да је поздрави.

Наиме, Мамић је удовици Жељка Ражнатовића Аркана пољубио руку, а она му је потом поручила: "Иначе, само да знате ја сам Ваш фан. Браво за друштво".

Српска пјевачица је снимак њиховог сусрета подијелила на свом Инстаграм профилу уз кратку поруку написавши само: "Краљ".

Цецином концерту присуствовала је и Мамићева кћерка која је плесала уз музику.

Ово није први пут да Мамић посјећује концерте на Јахорини, а прошле године је присуствовао концерту Лепе Брене те јој се у једном тренутку придружио на бини.

Кад је ријеч о Светлани Ражнатовић, на Јахорини је већ одржала два концерта (5. и 6. фебруара), а вечерас слиједи и трећи.

Подијели:

Тагови:

Светлана Цеца Ражнатовић

Здравко Мамић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цеца Ражнатовић

Сцена

Ово је једина пјесма коју је Цеца отпјевала на страном језику

4 д

0
Цецин фризер изнио шокантну истину о женама са естраде

Сцена

Цецин фризер изнио шокантну истину о женама са естраде

3 седм

0
Мистериозни маскирани мушкарац на Аркановом помену: Сав у црном, прекрио цијело лице

Србија

Мистериозни маскирани мушкарац на Аркановом помену: Сав у црном, прекрио цијело лице

3 седм

0
Цеца скочила на Кебу у ''Звездама Гранда'': ''Мој кандидат је оштећен вечерас''

Сцена

Цеца скочила на Кебу у ''Звездама Гранда'': ''Мој кандидат је оштећен вечерас''

1 мј

0

Више из рубрике

Ко је партнер Милице Тодоровић за којег се пјевачица бори против његове жене!

Сцена

Ко је партнер Милице Тодоровић за којег се пјевачица бори против његове жене!

7 ч

0
Жена оца дјетета Милице Тодоровић не може да дође себи: Ни у једном моменту није питала како се моја дјеца осјећају

Сцена

Жена оца дјетета Милице Тодоровић не може да дође себи: Ни у једном моменту није питала како се моја дјеца осјећају

23 ч

0
Кајли Џенер носи грудњак од сјеменки нара

Сцена

Кајли Џенер носи грудњак од сјеменки нара

1 д

0
Бијонсе изгубила 10 милиона пратилаца због случаја Епстин

Сцена

Бијонсе изгубила 10 милиона пратилаца због случаја Епстин

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

49

Откривене димљене мумије у Вијетнаму: Револуција у историји мумификације

15

46

Везе са Епстином: покренута истрага против бившег француског министра културе

15

32

Преминуо Миро Вуксановић

15

26

Фицо затражио наставак рада словачко-руских међудржавних комисија

15

12

Веома близак Трампу: Ко је генерал Мајкл Флин са којим се састао Додик?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner