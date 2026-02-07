Здравко Мамић љубио руку Цеци на концерту на Јахорини, она му поручила да је његов фан

Извор:
Телеграф
07.02.2026
11:26
Српска пјевачица Светлана Цеца Ражнатовић наступала је на Јахорини, а у једном тренутку јој је пришао бивши челник Динама и бјегунац од хрватског правосуђа Здравко Мамић како би је поздравио.
Мамић је присуствовао другом од укупно три заказана концерта српске пјевачице на Јахорини, а снимак који је забиљежио Телеграф показује тренутак кад је пришао до бине да је поздрави.
Наиме, Мамић је удовици Жељка Ражнатовића Аркана пољубио руку, а она му је потом поручила: "Иначе, само да знате ја сам Ваш фан. Браво за друштво".
Српска пјевачица је снимак њиховог сусрета подијелила на свом Инстаграм профилу уз кратку поруку написавши само: "Краљ".
Цецином концерту присуствовала је и Мамићева кћерка која је плесала уз музику.
Ово није први пут да Мамић посјећује концерте на Јахорини, а прошле године је присуствовао концерту Лепе Брене те јој се у једном тренутку придружио на бини.
Кад је ријеч о Светлани Ражнатовић, на Јахорини је већ одржала два концерта (5. и 6. фебруара), а вечерас слиједи и трећи.
