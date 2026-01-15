Мистериозни маскирани мушкарац на Аркановом помену: Сав у црном, прекрио цијело лице

Извор:
Мондо.рс
15.01.2026
12:12
На данашњи дан навршава се 26 година од убиства Жељка Ражнатовића Аркана, а пријатељи и породица окупили су се како би одали почаст покојнику.
Пјевачица и Арканова удовица, Светлана Цеца Ражнатовић, је са снајом Богданом и унуком Жељком дошла на гроб, гдје је свештеник из храма Светог Саве одржао молитву, али овог пута Цецини насљедници нису дошли.
Међутим, иза окупљеног народа, између споменика око Аркановог гроба стајао је маскирани мушкарац који није желио да привлачи пажњу јавности, а који се све вријеме окретао и опрезно гледао око себе.
Младић је у потпуности сакрио лице капом и шалом који је навукао до очију, а цијели је био обучен у црно. Његово присуство изазвало је нелагоду онима који су га уочили, а док већина нагађа да је у питању један од чланова обезбјеђења, некога од присутних Арканових пријатеља који су дошли на помен, други пак сматрају да је у питању мушкарац чије је присуство на јавном мјесту ризично како за њега, тако и за околину.
Несумњиво је да мушкарац по сваку цијену жели да сачува свој идентитет од јавности.
