Детаљи тешког судара комбија и цистерне: Једна особа погинула, двије повријеђене

Извор:
СРНА
15.01.2026
11:56
Једна особа је погинула, а двије су повријеђене у судару комбија и цистерне на ауто-путу у Словенији.
Саобраћајна несрећа се догодила око 8.00 часова између чворишта Словенска Коњица и Словенска Бишња, а након судара цистерна је експлодирала, а пламен је захватио оба возила.
Пожар је угашен, а ауто-пут је затворен у оба правца и не очекује се да ће ускоро бити пуштен у саобраћај.
Према првим информацијама полиције, цистерна се преврнула на ауто-путу и склизнула у другу коловозну траку којом је ишао комби са возачем и једним путником.
Возач цистерне је остало заробљен у возилу и погинуо је на лицу мјеста.
Командир ватрогасне службе Словенске Кристице Давид Прелог изјавио је да су пожар ставили под контролу, али да је ситуација на терену била опасна, јер је у цистерни било више од 30.000 литара горива.
Он је навео да је на гашењу пожара било ангажовано више од 70 ватрогасаца.
Према незваничним информацијама, цистерна је експлодирала након судара, а детонација се чула у већем дијелу Словенске Бистрице.
Због саобраћајне несреће створена је велика гужва на ауто-путу, али и на околним регионалним путевима.
