Logo
Large banner

Детаљи тешког судара комбија и цистерне: Једна особа погинула, двије повријеђене

Извор:

СРНА

15.01.2026

11:56

Коментари:

0
Детаљи тешког судара комбија и цистерне: Једна особа погинула, двије повријеђене
Фото: 24ur.com

Једна особа је погинула, а двије су повријеђене у судару комбија и цистерне на ауто-путу у Словенији.

Саобраћајна несрећа се догодила око 8.00 часова између чворишта Словенска Коњица и Словенска Бишња, а након судара цистерна је експлодирала, а пламен је захватио оба возила.

Словенија удес

Регион

Стравичан судар у Словенији: Возила у пламену, обустављен саобраћај на ауто-путу

Пожар је угашен, а ауто-пут је затворен у оба правца и не очекује се да ће ускоро бити пуштен у саобраћај.

Према првим информацијама полиције, цистерна се преврнула на ауто-путу и склизнула у другу коловозну траку којом је ишао комби са возачем и једним путником.

Возач цистерне је остало заробљен у возилу и погинуо је на лицу мјеста.

Командир ватрогасне службе Словенске Кристице Давид Прелог изјавио је да су пожар ставили под контролу, али да је ситуација на терену била опасна, јер је у цистерни било више од 30.000 литара горива.

Он је навео да је на гашењу пожара било ангажовано више од 70 ватрогасаца.

Према незваничним информацијама, цистерна је експлодирала након судара, а детонација се чула у већем дијелу Словенске Бистрице.

Због саобраћајне несреће створена је велика гужва на ауто-путу, али и на околним регионалним путевима.

Подијели:

Тагови:

Словенија

судар

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амерички глумац Тимоти Бусфилд у подкасту "Hey Dude"

Сцена

Супруга глумца оптуженог за злостављање д‌јеце: Уз њега сам

1 ч

0
У Бијељини ухапшен Ибрахим Бешлић, пронађено 220 грама кокаина

Хроника

У Бијељини ухапшен Ибрахим Бешлић, пронађено 220 грама кокаина

1 ч

2
Преминуо 26-годишњи возач камиона Адмир Хуремовић

Друштво

Преминуо 26-годишњи возач камиона Адмир Хуремовић

1 ч

0
Медведев: Зеленски почео да уклања конкуренцију

Свијет

Медведев: Зеленски почео да уклања конкуренцију

1 ч

0

Више из рубрике

Словенија увела револуцију у раду: Шта значи модел “80-90-100”

Регион

Словенија увела револуцију у раду: Шта значи модел “80-90-100”

2 ч

0
Стравичан судар у Словенији: Возила у пламену, обустављен саобраћај на ауто-путу

Регион

Стравичан судар у Словенији: Возила у пламену, обустављен саобраћај на ауто-путу

3 ч

0
Кнежевић: Излазимо из Владе ако одбију иницијативу

Регион

Кнежевић: Излазимо из Владе ако одбију иницијативу

4 ч

0
Каква је енергетска будућност региона?

Регион

Каква је енергетска будућност региона?

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Бојић: Значајна подршка Владе Српске коју Лакташи заслужују

12

54

Станивуковић у Службеном гласнику БиХ објавио одлуку о наплати паркинга: Да ли је примјењива?

12

27

Саво Минић на конференцији за новинаре

12

20

Потврђена оптужница против Амира Пашића Фаће због насиља

12

15

Саво Минић враћа мандат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner