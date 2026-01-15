Словенија увела револуцију у раду: Шта значи модел “80-90-100”

Извор:
Словенија је од 1. јануара 2026. године увела нови модел рада под називом “80-90-100”, који доноси значајне промјене за старије раднике и оне са дугим радним стажом.
Ријеч је о дијелу шире реформе тржишта рада, чији је циљ задржати искусне запослене у радном односу, уз бољу равнотежу између посла и приватног живота.
Нови систем подразумијева три кључне ставке:
80% радног времена – запослени ради краће (нпр. четири дана седмично или шест сати дневно),
90% плате – прима готово пуну плату упркос краћем раду,
100% доприноса – пензијско и здравствено осигурање уплаћују се као да је радник запослен пуно радно вријеме.
Другим ријечима, радници добијају више слободног времена без значајног губитка прихода или будућих пензионих права.
Право на модел “80-90-100” имаће:
радници старији од 58 година, или
они са најмање 35 година радног стажа.
Примјена није аутоматска – предвиђен је договор између радника и послодавца, што омогућава прилагођавање потребама компанија и специфичностима радних мјеста.
Запослени ће моћи бирати како да организују скраћено радно вријеме, укључујући:
слободан један дан седмично,
продужени викенд,
или краћи радни дан током цијеле седмице.
Оваква флексибилност посебно је значајна за физички захтјевније послове и секторе с високим оптерећењем запослених.
Словеначка влада наводи неколико кључних разлога:
старење радне снаге и мањак квалификованих радника,
потребу да се искуство старијих запослених задржи дуже у компанијама,
смањење боловања и изостанака с посла,
повећање укупне продуктивности.
Модел “80-90-100” замишљен је као компромис између интереса радника, послодаваца и јавних финансија.
Процјене показују да ће нова мјера имати и буџетски трошак, јер држава покрива дио разлике у доприносима. Ипак, власти сматрају да ће се дио трошкова надокнадити кроз дужи останак радника у запослењу и мањи притисак на пензиони систем.
Словенија је међу првим земљама у региону која системски уводи овакав модел рада. Искуства из ове земље могла би послужити као примјер другим европским државама, али и државама Западног Балкана које се суочавају са сличним демографским и тржишним изазовима.
Ако се покаже успјешним, модел “80-90-100” могао би постати нова референца за будуће реформе рада у Европи – посебно у друштвима која брзо старе, а истовремено се суочавају с недостатком радне снаге, преноси Бизнисинфо.
