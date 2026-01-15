Logo
Туга: Изненада умро Анте Гргуревић (51)

15.01.2026

09:58

Веома тужна вијест долази из Хрватске, гдје је у 51. години изненада умро Анте Гргуревић, који је носио надимак и "Сплитски Баркли".

Он је бившем кошаркаш, али и тренер Сплита, као и многих других клубова које је све затекла његова смрт.

Анте Гргуревић је са кошаркашком каријером почео 1994. године, а кошарку је играо све до 2012. након чега се обрео у тренерске воде. Гргуревић је каријеру почео у родном Сплиту, гдје је прошао млађе категорије, док је први професионални клуб био Далвин.

Послије само годину дана у Далвину, заиграо је за Сплит, гдје остаје све до 1999. године. Потом је играо за Лугано, па се поново вратио у Сплит. Играо је онда за Авелино, Крку, Римини, Премијату, Скавати, Арис, Ларису, АЕК, Олимпију Патрас, Сплит, Енгомис, да би каријеру опет завршио у свом Сплиту.

Одмах је остао под Грипама, гдје је био помоћник тренера, а 2019. године је и преузео мјесто главног тренера.

Од њега се управо опростила екипа Сплита.

- Ноћас је изненада у 51. години преминуо наш Анте Гргуревић. Отишао је најбољи од најбољих. Грга, тешко нам је. Почивај у миру Божјем - стоји у објави Сплита.

